Realme prepara el escenario para su aniversario: un teléfono con más de 10.000 mAh y otras novedades

El ya conocido evento de aniversario realme Fan Fest 828 se celebra el próximo 27 de agosto

Realme se está preparando para su esperada celebración de aniversario, realme Fan Fest 828, que tendrá lugar el 27 de agosto. Este evento marcará un hito importante en la trayectoria de la marca y presentará dos tecnologías revolucionarias que refuerzan su compromiso con la innovación. Una de ellas es una batería de alta densidad con más de 10.000 mAh de capacidad, diseñada para eliminar la ansiedad por la batería y redefinir la autonomía para los usuarios más exigentes.



Más de 10.000 mAh de capacidad con un ánodo de silicio 100% sin precedentes

Esta batería de 1X000 mAh utiliza tecnología de ánodo de silicio 100% completo, un avance que alcanza una densidad energética excepcional de 1200 Wh/L, lo que la convierte en la batería de smartphone con mayor densidad energética del mundo. Esta innovación supone un avance significativo en el equilibrio entre capacidad y diseño delgado. El objetivo de realme es ofrecer una batería que satisfaga las necesidades de los usuarios más exigentes, ya sea en largas sesiones de juego, jornadas completas de creación de contenido o viajes prolongados.



Realme, la marca pionera en tecnología de baterías

No es la primera vez que realme lidera la innovación en baterías. Durante el último año, la marca ha establecido de forma constante impresionantes estándares en el sector. En 2024, realme presentó el sistema de carga SuperSonic de 320 W, que carga una batería de 4.420 mAh al 100 % en solo 4 minutos y 30 segundos. A principios de este año, la marca presentó la primera combinación del mundo de una batería de 7.000 mAh y una carga de 120 W con el realme GT 7, uniendo gran capacidad con recarga ultrarrápida. Además, hace apenas tres meses lanzó un prototipo con batería de 10.000 mAh y una destacada densidad de 887 Wh/L.



Estos hitos reflejan el profundo conocimiento de realme en tecnología de baterías y su compromiso por satisfacer a los usuarios jóvenes, que demandan dispositivos capaces de seguir el ritmo de sus estilos de vida "siempre conectados", ya sea para streaming, jugar o explorar.



Más allá del avance en baterías de alta densidad, realme ha adelantado una segunda tecnología "revolucionaria" que se presentará en el evento. Aunque los detalles aún se mantienen en secreto, promete consolidar aún más su reputación como pionera en innovación móvil.



Las novedades se darán a conocer en tiempo real el 27 de agosto, fecha en la que la compañía conmemorará su séptimo aniversario, presentando las innovaciones tecnológicas desarrolladas para esta edición junto a su apasionada y fiel comunidad.

