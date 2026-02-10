Reciclajes Logísticos: el nuevo estándar de continuidad operativa en compactadoras de cartón y limpieza

Reciclajes Logísticos - Silvia Albert / Reciclajes Logísticos

En apenas unos años, Reciclajes Logísticos ha pasado de ser una pequeña empresa especializada a consolidar una plantilla de casi 40 profesionales de alta cualificación. Su éxito no es casual: han transformado la venta de maquinaria de reciclaje y limpieza industrial en un ecosistema de continuidad operativa apoyado en la Industria 4.0 y una red técnica propia sin rival en el sector

Madrid, 10 de febrero de 2026.- La evolución de Reciclajes Logísticos (reciclajeintegral.com) es el reflejo de un cambio de paradigma. En un mercado que ya no tolera paradas técnicas, la compañía ha dejado atrás la distribución convencional para liderar los servicios técnicos avanzados.



1. Vanguardia tecnológica: el mantenimiento del futuro

Lo que separa a Reciclajes Logísticos de la competencia es su "obsesión" por anticiparse al fallo. Utilizan técnicas que hasta hace poco eran exclusivas de sectores de alta ingeniería:



• Análisis termográficos y filtrados de aceite: detección de puntos críticos de calor y filtrado en ciclo continuo para maximizar la vida útil de los sistemas hidráulicos.



• Realidad Aumentada (AR) y app propia: sus técnicos operan con gafas de AR y software propio conectado a un ERP de última generación, permitiendo resoluciones asistidas en tiempo récord.



• Transparencia vía Extranet: los clientes acceden a un portal privado para consultar, en tiempo real, informes de reparaciones, mantenimientos y estados de sus activos.



2. Compromiso "5+5": seguridad legal y operativa

La empresa ha blindado su propuesta con el modelo 5+5, buscando siempre el menor TCO a 5 años del mercado en todos sus productos:



• 5 años de garantía total y 5 años de mantenimiento predictivo.



• Cumplimiento normativo garantizado: incluyen las inspecciones de seguridad reglamentarias anuales según el RD 1215/1997 y la Ley 31/1995.



3. La mayor red técnica de España y Portugal

La velocidad de respuesta de la compañía es una consecuencia directa de su infraestructura. Con 16 delegaciones propias, cuentan con una de las mayores redes de técnicos postventa de Europa en su sector:



• Cobertura total: Madrid, Barcelona, Lleida, Valencia, Alicante, Lorca, Valladolid, Santander, Vigo, Badajoz, Sevilla, Granada, Palma de Mallorca, Tenerife, Gran Canaria y Lisboa.



• Repuestos originales siempre: gestionan un stock masivo de piezas originales de fabricante en sus unidades móviles; por ello, la pieza adecuada está siempre en el lugar del técnico, no en un almacén lejano.



4. SLAs con garantía de cumplimiento (éxito >96 %)



La confianza se contractualiza. Reciclajes Logísticos garantiza por contrato un SLA de respuesta in situ en 24h y una reparación total en un máximo de 48h, ambos respaldados por cláusulas de indemnización.



Un catálogo de soluciones para los líderes del mercado

Reciclajes Logísticos se ha convertido en el socio estratégico de las organizaciones más exigentes de España y Portugal. Su capacidad les ha llevado a trabajar con gigantes como Mercadona, Consum, Michelin, Navantia, Seur, DHL, Siemens, Bosch, Casa Tarradellas y el Ministerio de Defensa, además de centrales nucleares, hospitales y ayuntamientos.



Su liderazgo se extiende a una gama completa de maquinaria industrial:



• Gestión de residuos: compactadoras de cartón, rotocompactadoras (Valpak), prensas verticales y horizontales de canal continuo, prensas para latas, bidones y RSU.



• Limpieza industrial: fregadoras y barredoras industriales de alta capacidad.



Conclusión: Reciclajes Logísticos ha demostrado que el futuro del sector no depende solo de la calidad de la máquina, sino de la inmediatez de la respuesta técnica y la inteligencia de los datos

