La red andaluza Tu Súper incorpora un nuevo servicio: retirar efectivo al hacer la compra

Esta mejora se ha implementado en colaboración con Topii, compañía española de servicios financieros

Granada, 21 de octubre de 2025.-La cadena de supermercados Tu Súper ha puesto en marcha un nuevo servicio que permite a sus clientes retirar efectivo directamente en caja mientras realizan su compra habitual. Esta funcionalidad se ha implantado en colaboración con Topii, empresa española de servicios financieros especializada en facilitar el acceso al efectivo desde comercios. Con esta funcionalidad, Tu Súper se suma a una red de supermercados de cercanía que no solo abastecen de alimentos y productos del día a día, sino que también se afianzan como puntos de acceso a servicios financieros básicos. Especialmente en municipios donde el cierre de oficinas bancarias y cajeros ha limitado las opciones de los vecinos.



Para muchos clientes, este nuevo servicio supone una gran ventaja, ya que evita desplazamientos, ahorra tiempo y permite disponer de dinero en efectivo sin comisiones. Esto es posible gracias a que Tu Súper cuenta con una sólida presencia en las provincias de Granada, Málaga, Sevilla, Murcia, etc. incluyendo localidades pequeñas y barrios que ya no disponen de infraestructura bancaria tradicional.



"El supermercado de proximidad siempre ha sido un lugar de encuentro y servicio. Ahora, además de hacer la compra, se puede acceder a efectivo de forma cómoda, segura y sin costes añadidos. Es un paso más para estar al lado de nuestros clientes", destaca Rubén Navarro, CEO de Tu Súper.



Por su parte, Álvaro Fernández, CMO de Topii, señala: "Llevar el acceso al efectivo a los supermercados andaluces más cercanos significa facilitar la vida a miles de personas, especialmente en zonas con menos cobertura bancaria. Es una manera real de acercar la inclusión financiera al día a día".



Cómo funciona

El proceso es sencillo: desde la propia app de Topii (que permite vincular cualquier tarjeta bancaria), o mediante la app de un banco asociado como ING, los clientes pueden retirar en la línea de caja entre 20 y 150 euros en efectivo, sin comisiones. El servicio ya está operativo en toda la red de Tu Súper y está identificado con señalética específica en los establecimientos.



Supermercado de confianza, punto multiservicio

La incorporación de Tu Súper refuerza el papel del supermercado local como punto multiservicio, capaz de ofrecer alimentación y productos esenciales, además de comodidad, garantía y cercanía en el acceso al efectivo. Esta tecnología, ya implantada en otras cadenas como DIA, El Corte Inglés Supermercados, Hipercor, Supercor o Sánchez Romero, forma parte de una red que impulsa la inclusión financiera desde lo cotidiano, allí donde más se necesita.





