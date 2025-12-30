Redegal reduce su rotación voluntaria al 5,1 % en 2025, desafiando la media del sector tecnológico

Redegal reduce su rotación voluntaria al 5,1 % en 2025 - Redegal

(Información remitida por la empresa firmante)

La consultora ha logrado disminuir la rotación en 12 puntos porcentuales respecto a 2023, situándose muy por debajo de los estándares del mercado en el que opera. Redegal revela su "Decálogo de fidelización", una estrategia integral que combina IA en el reclutamiento, beneficios personalizados y una cultura de talento basada en políticas segmentadas

Madrid, 30 de diciembre de 2025.-

Redegal, consultora full digital de alcance global cotizada en BME Growth, ha anunciado hoy un dato histórico en su gestión de personas: una tasa de rotación voluntaria del 5,1 %. Esta cifra representa una mejora drástica y sostenida en los últimos tres años, reduciendo el indicador en 12 puntos porcentuales desde el 17,1 % registrado en 2023 y el 8,9 % de 2024.



En un contexto de alta competitividad por el talento digital, Redegal ha logrado situarse significativamente por debajo de la media de rotación del sector tecnológico. La compañía atribuye este éxito a una visión estratégica donde las personas son consideradas el motor de transformación, innovación y adaptación del negocio.



La plantilla, formada por 124 personas, cuenta con una antigüedad media de casi tres años y medio. Además, el 30 % lleva en la compañía una media de 7 años.



El "Decálogo de fidelización"

Para lograr estos resultados, Redegal ha implementado un decálogo estratégico que redefine la experiencia del empleado desde el primer contacto hasta su desarrollo a largo plazo:



1. Talento como estrategia compartida: La gestión de personas no es exclusiva de People&Culture, es un compromiso global consensuado entre las figuras clave de la compañía, alineando las iniciativas de talento directamente con los objetivos de negocio.



2. Políticas interconectadas: Se ha creado un ecosistema donde los programas de aprendizaje y liderazgo se potencian mutuamente, trabajando el concepto de "expectativa" y asegurando que cada iniciativa aporte un valor acumulativo.



3. Smart Recruiting con IA: Se integra Inteligencia Artificial en los procesos de selección. Agiliza la contratación y transmite la cultura y valores desde la primera interacción.



4. Consolidación del valor humano: Se priorizan competencias como la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico para anticiparse a los desafíos del mercado digital.



5. Espacios de escucha y diálogo: A través de espacios de diálogo continuo, Redegal diseña iniciativas basadas en lo que realmente importa a los equipos, fortaleciendo el sentido de pertenencia.



6. Beneficios conectados con necesidades reales: La compañía culmina 2025 con una tasa de aprovechamiento de beneficios cercana al 60 %. La clave ha sido vincular las ventajas corporativas con las necesidades vitales reales de la plantilla, aumentando su valor percibido.



7. Cultura en acción: Se fomenta un entorno de colaboración donde los comportamientos diarios refuerzan el concepto de "equipo", el propósito compartido de transformación.



8. Individualización del talento: Redegal aplica soluciones a medida para fidelizar a perfiles estratégicos, anticipándose a sus inquietudes para asegurar la permanencia de conocimiento crítico.



9. Iniciativas por segmentos: Las políticas de People se aterrizan según los diferentes segmentos de talento, atendiendo a motivaciones y momentos vitales para maximizar la efectividad.



10. Dimensión integral 360: La estrategia aborda a la persona en su totalidad, integrando bienestar, desarrollo profesional, reconocimiento y equilibrio personal como pilares indivisibles de la experiencia laboral.



"Nuestra percepción de las personas como motor de transformación es lo que impulsa el crecimiento de Redegal. Estos resultados confirman que cuando conectamos los beneficios con las necesidades reales y tratamos el talento como una estrategia de negocio compartida, el compromiso se dispara", explica Elena Navas, People&Culture Director en Redegal.



Emisor: Redegal

Contacto

Nombre contacto: Comunicación Redegal

Descripción contacto: Redegal

Teléfono de contacto: 988 54 98 58



