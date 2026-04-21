REDEN cierra una refinanciación paneuropea de 1.100 millones para impulsar su crecimiento

Placa solar - REDEN

(Información remitida por la empresa firmante)

Respaldada por un grupo diversificado de entidades bancarias colaboradoras de larga trayectoria, REDEN ha cerrado una refinanciación paneuropea de 1.100 millones de euros

Madrid, 21 de abril de 2026.- REDEN, promotor, propietario y operador internacional de proyectos fotovoltaicos y de almacenamiento de energía, anuncia el cierre de una refinanciación de plataforma paneuropea por un importe aproximado de 1.100 millones de euros, garantizada por los activos operativos y en construcción del Grupo en Europa. Esta operación supone un nuevo hito en el crecimiento de REDEN, al permitir un marco de financiación más ágil y flexible para respaldar la expansión a corto plazo de su cartera de activos solares y de almacenamiento de energía en operación.

La financiación de la plataforma cuenta con el respaldo de un sindicato bancario diversificado formado por más de diez entidades, entre ellas entidades con relaciones financieras históricas con REDEN .

REDEN fue aconsejado por DC Advisory como asesor financiero principal, así como por CACIB y Natixis como coasesores. El asesoramiento legal corrió a cargo de A&O Shearman. Latham & Watkins actuó como asesor legal de los prestamistas.

Frank Demaille, Chief Executive Officer de REDEN Group, ha señalado: "Esta refinanciación marca un nuevo ritmo en el crecimiento de REDEN. Al simplificar nuestra estructura financiera y establecer una plataforma paneuropea que cubre nuestros activos en operación, reforzamos nuestra capacidad para ejecutar nuestra estrategia con enfoque y agilidad, al tiempo que impulsamos nuestra contribución a un sistema energético europeo más resiliente y bajo en carbono".

Sobre el Grupo REDEN

REDEN es un productor independiente de energía renovable fotovoltaica, centrado en el desarrollo, construcción y operación de plantas solares fotovoltaicas y soluciones de almacenamiento de energía en Francia, España, Portugal, Grecia, Italia, Alemania, México, Puerto Rico y Chile.

Fundada en 2008 y con sede en el suroeste de Francia, REDEN cuenta con 1,1 GW de capacidad instalada. La compañía ha experimentado un crecimiento constante desde su creación y emplea a más de 275 personas. Sus valores fundamentales —benevolencia, ética, compromiso y profesionalidad— impulsan su desempeño a largo plazo.

Las soluciones de REDEN incluyen plantas fotovoltaicas en suelo, proyectos agrovoltaicos para ganadería y cultivos, pérgolas e invernaderos agrovoltaicos, marquesinas fotovoltaicas para aparcamientos y cubiertas solares, así como almacenamiento energético en configuraciones independientes e híbridas.

Desde julio de 2022, REDEN cuenta con el respaldo para su crecimiento de un consorcio con visión a largo plazo formado por Macquarie Asset Management (MAM), British Columbia Investment Management Corporation (BCI) y MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH (MEAG).

Sobre REDEN Solar Iberia

Presente en España desde 2011 y en Portugal desde 2018, REDEN Solar Iberia cuenta con un equipo de 23 profesionales. La compañía gestiona aproximadamente 150 MW de plantas fotovoltaicas en operación, además de numerosos proyectos en distintas fases de desarrollo.

Para más información, visitar https://reden.solar/es.

Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación SL

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