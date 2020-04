ReformasIntegralesMadrid: Pasos para una reforma integral exitosa desde 0

Realizar satisfactoriamente la reforma de un inmueble, que necesita ser remodelado por completo, necesita de una labor de organización eficiente, para lograr sacarla adelante en el menor plazo posible y de acuerdo a las espectativas e ideas marcadas

La correcta ejecución de una reforma global, es uno de los mayores retos a los que se enfrentan aquellas personas que adquieren viviendas de segunda mano con la intención de renovarlas de una forma completa. Se trata de un trabajo a gran escala, que necesita de una organización eficiente y productiva para poder llevarla a cabo, de acuerdo con los objetivos marcados, sin sobrepasar los límites de tiempo y dentro del presupuesto del que se dispone.



Para llevarla a cabo de forma exitosa, antes de empezar con el trabajo, se deben marcar una serie de pasos, los cuales conviene seguir de forma estricta, para no desviarse de la meta final y cumplir con todos los objetivos marcados en la reforma integral. Estos pasos se pueden estructurar en los siguientes 5 puntos.



- Diseño de las líneas maestras del nuevo inmueble. Por ser la base sobre la que se asienta todo el proyecto, quizás es el punto de más importancia. Se debe realizar una proyección imaginaria de la vivienda que se necesita, para decidir cuáles son las estancias, elementos y características que se quiere que tenga el inmueble después de la reforma. A través de un plan realista, se debe decidir cuáles son los puntos imprescindibles para el nuevo inmueble, teniendo en cuenta el presupuesto que se le asignará al proyecto.



- Recopilación de al menos 3 presupuestos diferentes. Una vez se tenga las bases del proyecto, se debe buscar a empresas, que, por su especialización y servicios ofrecidos, se puedan ajustar y realizar el proyecto que está planificado. En el caso de realizar reformas estructurales, será necesario contar con empresas que dentro de sus profesionales engloben un equipo de arquitectos o aparejadores, a la vez que cuenten con la maquinaria necesaria para ejecutarlo. Se deben buscar al menos 3 empresas de reformas integrales fiables, para que elaboren un presupuesto personalizado y lo más detallado posible.



- Selección de la empresa de reformas adecuada. Una vez se tengan recopilados dichos presupuestos de reformas en Madrid, se deben comparar las distintas partidas de cada presupuesto, prestando especial atención a los trabajos incluidos, calidades empleadas y garantías ofrecidas. Teniendo en cuenta estos datos, será más sencillo y realista comparar los distintos apartados de los que conste cada presupuesto. Solo de esta forma se podrá saber si el precio final ofrecido es caro o barato, en función de los servicios que ofrece cada empresa, y no solo tomando como referencia el precio final.



- Seguimiento y supervisión de los trabajos. Una vez comienzan los trabajos en el inmueble, a pesar de que se cuente con una supervisión o encargado de obra por parte de la empresa, es vital que el cliente realice de forma paralela un trabajo de seguimiento de las obras. De tal manera, se podrá confirmar que los trabajos se vayan realizando de acuerdo al proyecto, que no haya desviaciones o malentendidos y que se ejecuten de acuerdo a las calidades firmadas en el contrato.



- Modificaciones y actualización del proyecto. En todo proyecto de envergadura es necesario ir realizando cambios o modificaciones del mismo durante la reforma. Algunas veces, dichos cambios vienen dados por imprevistos o errores durante su formulación, otras veces se deben a mejoras que se quieren incorporar, una vez se materializa el proyecto y se van viendo los cambios más fácilmente sobre el terreno. Dichas modificaciones si se hacen con la inteligencia y visión, sirven para mejorar el proyecto inicial y hacerlo más eficiente y completo.







