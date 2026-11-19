Regenera firma una colaboración con Olympia Quirónsalud para abrir su consulta presencial en Madrid - Lorena García - CMO Regenera

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre

Regeneram compañía especializada en salud integrativa y Psiconeuroinmunología Clínica, inicia una nueva etapa de la mano de Olympia Quirónsalud, incorporando a su metodología nuevas herramientas médicas y una atención presencial orientada a comprender en profundidad qué le ocurre a cada paciente y ofrecer un abordaje integrativo e individualizado.

Regenera da un nuevo paso en su trayectoria con la apertura de una consulta presencial en Madrid, fruto una colaboración con Olympia Quironsalud.

Se trata de la primera colaboración de este tipo que lleva a cabo Regenera en sus más de dos décadas de historia y supone un importante avance en su propósito de ofrecer un abordaje de la salud cada vez más completo, riguroso e integrador.

La nueva consulta nace de una convicción que ha acompañado a Regenera desde sus orígenes: para abordar la salud de forma integral es necesario comprender al paciente en profundidad, atendiendo no sólo sus síntomas, sino también su contexto, hábitos, historia clínica y estilo de vida.

La presencialidad permite ahora ampliar este enfoque y combinar la metodología y el diagnóstico basado en Psiconeuroinmunología Clínica (PNI) de Regenera con procedimientos y recursos médicos que requieren un entorno clínico especializado.

La colaboración entre Regenera y Olympia Quirónsalud tiene como objetivo desarrollar un modelo de atención que combine el conocimiento profundo e individualizado del paciente, propio de la metodología de Regenera, con las herramientas diagnósticas y terapéuticas que ofrece un entorno hospitalario. Este enfoque se extenderá también al acompañamiento de pacientes oncológicos, incorporando herramientas complementarias orientadas a mejorar su estado general y su calidad de vida, siempre en coordinación con el tratamiento médico establecido por los especialistas responsables.

“Para Regenera, este acuerdo representa mucho más que abrir una consulta en Madrid. Es probablemente uno de los pasos más importantes que hemos dado en más de veinte años de trayectoria. Cuando comenzamos, una colaboración de estas características era algo con lo que apenas podíamos soñar. Hoy es una realidad y supone un enorme orgullo para todo el equipo”, afirma Carlos Pérez, fundador de Regenera.

“También refleja un cambio muy profundo en la manera en la que las personas quieren cuidar su salud. Cada vez existe una demanda mayor de acompañamiento, prevención, rigor y comprensión de todo aquello que rodea al paciente y condiciona su bienestar. Es precisamente el trabajo que llevamos desarrollando durante más de dos décadas y que ahora podemos complementar con Olympia Quironsalud”, añade Pérez.

Tecnología médica al servicio de un abordaje integral

La nueva consulta permitirá incorporar, de acuerdo con las necesidades de cada paciente, diferentes procedimientos disponibles en el entorno clínico, que complementarán la estrategia clínica coordinada y personalizada a cada persona.

Entre ellos se encuentra la sueroterapia personalizada (IV Therapy), basada en la administración intravenosa de determinados nutrientes, vitaminas o minerales cuando existe una indicación clínica para ello y con protocolos individualizados.

También se incorporará el acceso a oxigenoterapia hiperbárica, una técnica médica basada en la administración de oxígeno en una cámara presurizada que cuenta con indicaciones clínicas específicas y que puede formar parte de determinados procesos de recuperación y soporte médico.

Asimismo, el equipo podrá valorar la utilización de ozonoterapia médica dentro de aquellos escenarios en los que esté indicada, como parte de un abordaje individualizado y siempre bajo supervisión de profesionales sanitarios.

La Dra. Elena Fernández liderará el proyecto clínico

La Dra. Elena Fernández, médico especialista en Cirugía Torácica y formada en Psiconeuroinmunología Clínica, será la encargada de liderar el proyecto desde su vertiente asistencial.

A ella se sumará progresivamente un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios alineados con la metodología de Regenera, con el objetivo de ofrecer una cobertura cada vez más amplia ante la creciente demanda de atención integrativa en Madrid.

“Esta colaboración nos permite unir dos mundos que tienen muchísimo que aportarse mutuamente: una mirada profunda sobre el estilo de vida y los mecanismos que condicionan la salud, y la capacidad diagnóstica, asistencial y tecnológica de un entorno hospitalario”, explica la Dra. Elena Fernández.

“Los pacientes buscan cada vez más entender qué les ocurre, participar activamente en el cuidado de su salud y contar con profesionales que puedan acompañarles con tiempo, criterio y rigor. Poder hacerlo dentro de un entorno hospitalario supone una oportunidad extraordinaria para ofrecer una medicina más personalizada, coordinada y centrada en la persona”, añade.

Un paso adelante en más de dos décadas de trayectoria

Durante más de veinte años, Regenera ha desarrollado un modelo basado en la comprensión integral de la salud y en el papel que desempeñan factores como la nutrición, el sueño, la actividad física, el estrés, el entorno y otros componentes del estilo de vida.

La apertura de esta nueva consulta en Madrid representa una evolución natural de ese modelo: mantener la profundidad del abordaje que caracteriza a Regenera e incorporar las posibilidades que ofrece la atención médica presencial dentro de un entorno hospitalario.

Con esta colaboración, Regenera comienza una nueva etapa en la que conocimiento, acompañamiento, medicina y tecnología convergen con un mismo objetivo: ofrecer al paciente una atención cada vez más rigurosa, personalizada e integral.

Sobre Regenera

Regenera es una compañía especializada en salud integrativa y Psiconeuroinmunología Clínica con más de dos décadas de experiencia en formación de profesionales de la salud, la divulgación científica y el acompañamiento de pacientes. Su metodología estudia la interacción entre los diferentes sistemas del organismo y la influencia que factores como el estilo de vida, la alimentación, el descanso, el ejercicio o el estrés pueden ejercer sobre la salud.

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Emisor: Lorena García - CMO Regenera

Contacto: Lorena García - CMO Regenera

Email de contacto: lorena@regenerapni.com