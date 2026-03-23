La rehabilitación energética impulsa el valor residencial en Madrid centro - ÚNICA INMOBILIARIA

(Información remitida por la empresa firmante)

La rehabilitación energética está incrementando hasta un 15% el valor de las viviendas en zonas consolidadas como Barrio de Salamanca y Chamberí, según el análisis de operaciones recientes realizado por Única Inmobiliaria en estos distritos de Madrid. La combinación de normativa europea, nuevas exigencias de eficiencia y mayor sensibilidad del comprador está transformando el mercado residencial de alta gama en la capital.

El encarecimiento de la energía, la entrada en vigor de nuevas directivas europeas sobre eficiencia en edificios y el acceso a fondos para rehabilitación están acelerando decisiones de reforma en fincas clásicas del centro de Madrid. En distritos con un parque inmobiliario anterior a 1980, la mejora del aislamiento, las instalaciones y la certificación energética se ha convertido en un factor determinante en la negociación.

"La eficiencia energética ya no es un valor añadido, es un criterio de decisión", afirma el director de Única Inmobiliaria, quien declara que en operaciones recientes en Salamanca y Chamberí han observado diferencias de precio significativas entre viviendas reformadas con criterios energéticos actuales y otras similares sin actualizar.

Según datos del sector, más del 60% del parque residencial madrileño fue construido antes de que existieran normativas exigentes en materia de eficiencia. En barrios como Retiro o Centro, la rehabilitación integral -que incluye carpinterías de altas prestaciones, sistemas de climatización eficientes y mejora de envolvente térmica- no solo reduce el consumo energético, sino que mejora la liquidez del inmueble en el mercado.

El perfil del comprador también está evolucionando. La demanda internacional y el comprador nacional de alto poder adquisitivo valoran cada vez más la sostenibilidad, el confort térmico y la reducción de costes operativos. "El comprador actual pregunta por la letra del certificado energético, por el tipo de climatización y por el gasto mensual estimado. Hace cinco años no era una conversación habitual", añade el director.

En Chamartín y Tetuán, donde conviven promociones más recientes con edificios a reformar, la brecha entre viviendas eficientes y no eficientes es especialmente visible. Las propiedades con mejoras acreditadas reducen los tiempos de comercialización y presentan menor margen de negociación.

El impulso a la rehabilitación energética también responde a un contexto regulatorio más exigente. La Unión Europea ha fijado objetivos de reducción de emisiones que obligarán progresivamente a mejorar el parque edificado. En este escenario, los activos que no se adapten podrían ver limitada su competitividad futura.

Desde el punto de vista inversor, la reforma energética se consolida como estrategia de revalorización. En zonas prime, donde el suelo es escaso, la creación de valor pasa por la transformación del inmueble. La eficiencia energética se está convirtiendo en uno de los principales motores de esta revalorización. La tendencia, lejos de ser coyuntural, apunta a consolidarse durante los próximos años, especialmente en distritos históricos donde el potencial de mejora es elevado.

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Única Inmobiliaria es una firma especializada en la intermediación de viviendas en las zonas más consolidadas de Madrid, con especial presencia en Barrio de Salamanca, Retiro, Chamartín, Chamberí, Tetuán y Centro. La compañía ofrece asesoramiento integral en operaciones de compraventa residencial, con un enfoque basado en análisis de mercado, posicionamiento estratégico del activo y acompañamiento personalizado.

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