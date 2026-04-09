Reinaldo Ramos D’Agostino explica la política monetaria - Reinaldo Ramos D’Agostino

(Información remitida por la empresa firmante)

Reinaldo Ramos D’Agostino, portavoz de Grupo Capital, advierte que las decisiones de política monetaria pueden alterar los precios de mercado, pero no el valor estructural de una empresa

Colombia, 9 de abril de 2026.- Cuando los bancos centrales ajustan tasas o modifican la liquidez, los mercados reaccionan de inmediato. Suben o bajan valoraciones, se ajustan múltiplos y cambia el apetito por riesgo. Pero ese movimiento no implica necesariamente que las empresas valgan más o menos.



Desde Bogotá, Colombia, Reinaldo Ramos D’Agostino sostiene que este es uno de los errores más frecuentes en la interpretación del mercado: trasladar dinámicas macroeconómicas directamente al valor estructural de un negocio.



La influencia de la política monetaria sobre los mercados financieros es evidente, pero su impacto se concentra en el precio de los activos y en el comportamiento agregado de los inversores. Factores como la generación de flujos de caja, la eficiencia operativa o la posición competitiva permanecen intactos, independientemente del ciclo monetario.



"El valor real de un negocio no cambia porque suban o bajen las tasas de interés. Lo que cambia es el precio que el mercado está dispuesto a pagar en un momento determinado", afirma Reinaldo Ramos D’Agostino, portavoz de Grupo Capital.



Reinaldo Ramos D’Agostino analiza el ciclo monetario como herramienta de lectura

Desde Grupo Capital, el análisis macroeconómico forma parte del proceso inversor, pero no sustituye el análisis fundamental.



Reinaldo Ramos D’Agostino explica que comprender el entorno monetario permite interpretar mejor el comportamiento del mercado, pero no debería convertirse en un detonante automático de compra o venta. El foco se mantiene en identificar compañías con fundamentos sólidos y capacidad de generar valor de forma sostenida.



Riesgos en entornos de liquidez y restricción

En fases de política monetaria expansiva, la abundancia de liquidez puede inflar valoraciones y empujar los precios por encima de su realidad fundamental.



En el extremo opuesto, los periodos de restricción suelen provocar ajustes bruscos y ventas indiscriminadas, incluso en empresas con alta calidad operativa.



"Vender buenos negocios en momentos de tensión o sobrepagar activos en fases de euforia termina destruyendo valor a largo plazo", advierte Reinaldo Ramos D’Agostino.



Ambos escenarios representan riesgos claros cuando no existe un marco analítico sólido que permita separar el ruido del mercado de las variables estructurales.



Disciplina inversora en contextos de volatilidad

La filosofía de inversión de Grupo Capital se apoya en un equilibrio entre análisis macroeconómico y valoración fundamental, lo que permite mantener disciplina incluso en contextos de alta volatilidad.



Desde Bogotá, Colombia, Reinaldo Ramos D’Agostino insiste en que el reto no está en anticipar cada movimiento del mercado, sino en construir criterios de inversión consistentes que permitan tomar decisiones racionales a lo largo del tiempo.



Este enfoque refuerza una idea clave: el valor real de una empresa no depende del entorno monetario, sino de su capacidad de generar resultados sostenibles y mantener una ventaja competitiva en el largo plazo.





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