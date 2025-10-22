(Información remitida por la empresa firmante)

La transformación de las estructuras de gobierno corporativo es clave para competir en un mercado global. Reinaldo Ramos D’Agostino propone modelos más transparentes, sostenibles y adaptados a los retos actuales

Colombia, 22 de octubre de 2025.- Para Reinaldo Ramos D’Agostino, un modelo sólido de gestión no solo mejora la reputación y la confianza de los inversores, sino que también genera valor sostenible a largo plazo.



"Un buen gobierno corporativo no es una formalidad: es la base sobre la que se construyen empresas duraderas, transparentes y competitivas", afirma Reinaldo Eduardo Franco Ramos D’Agostino.



Reinaldo Ramos D’Agostino y las claves de un nuevo gobierno corporativo

El análisis de Reinaldo Ramos D’Agostino identifica tres ejes estratégicos para renovar el gobierno corporativo de las empresas globales:



• Transparencia real y rendición de cuentas: comunicación clara con accionistas, empleados y sociedad, respaldada por métricas verificables.



• Diversidad en la toma de decisiones: integración de perfiles con diferentes experiencias, culturas y perspectivas para enriquecer la estrategia empresarial.



• Adaptación a cambios regulatorios: agilidad para cumplir con normativas internacionales y estándares ESG cada vez más exigentes.



Estos principios permiten construir organizaciones más resilientes y mejor preparadas para enfrentar crisis, aprovechar oportunidades y responder a las expectativas de todos sus grupos de interés.



La visión global de Grupo Capital

Bajo el liderazgo de Reinaldo Eduardo Franco Ramos D’Agostino, Grupo Capital asesora a corporaciones multinacionales en la implementación de estructuras de gobierno corporativo modernas.



La firma combina experiencia global con un profundo conocimiento de los entornos locales, ayudando a las empresas a alinear sus prácticas con los más altos estándares internacionales.



"El futuro empresarial pertenece a las organizaciones capaces de escuchar, adaptarse y liderar con integridad", subraya Reinaldo Eduardo Franco Ramos D’Agostino.



Un impacto que trasciende la empresa

Un gobierno corporativo bien diseñado no solo mejora la gestión interna, sino que contribuye al desarrollo económico, fortalece la confianza de los mercados y potencia la sostenibilidad del tejido empresarial global.







