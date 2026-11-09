Rejuvenecer la piel sin cambiar el rostro: láser e IPL - AESTHETIC BOUTIQUE DR. MÁXIMO EVIA

(Información remitida por la empresa firmante)

Manchas, rojeces, arrugas finas y pérdida de luminosidad. El envejecimiento facial no siempre está relacionado con la pérdida de volumen. El Dr. Máximo Evia, médico estético y director médico de Aesthetic Boutique, en Madrid, explica por qué mejorar la calidad de la piel puede ser tan importante como tratar sus contornos.

Madrid, 9 de noviembre de 2026.- Durante años, el rejuvenecimiento facial se ha asociado principalmente a los tratamientos inyectables, especialmente al ácido hialurónico. Sin embargo, muchos de los signos visibles del envejecimiento están relacionados con el deterioro de la calidad cutánea: manchas solares, pequeñas alteraciones vasculares, arrugas finas y cambios en la textura.

Para el Dr. Máximo Evia, la clave está en distinguir entre los problemas que requieren recuperar soporte facial y aquellos que pueden abordarse mejorando las características de la piel.

No todas las arrugas necesitan relleno. En ocasiones, el problema no está en la estructura del rostro, sino en la calidad de la piel, explica el especialista.

Rejuvenecer sin modificar las facciones

Una piel con manchas, rojeces y textura irregular puede transmitir una apariencia envejecida incluso cuando las proporciones faciales se mantienen armónicas.

En estos casos, tecnologías como la luz pulsada intensa (IPL) y los láseres fraccionados permiten tratar determinadas alteraciones cutáneas sin necesidad de modificar los volúmenes del rostro.

Según Evia, el objetivo no debería ser transformar la apariencia del paciente, sino identificar qué aspectos pueden mejorar respetando su identidad.

A veces el mejor tratamiento no consiste en añadir volumen, sino en mejorar lo que ya existe, señala.

IPL y láser: tecnologías diferentes para problemas distintos

Aunque suelen mencionarse conjuntamente, la luz pulsada intensa y el láser no son exactamente lo mismo.

La IPL utiliza luz de amplio espectro seleccionada mediante filtros y tiene aplicaciones en el tratamiento de determinadas alteraciones pigmentarias y vasculares, como los lentigos solares, las rojeces y algunos pequeños vasos sanguíneos visibles.

Los láseres, por su parte, emplean luz con características específicas que permiten actuar sobre diferentes estructuras de la piel, según la longitud de onda y los parámetros utilizados.

El especialista insiste en que no todas las manchas deben tratarse de la misma manera. Un lentigo solar, un melasma y una hiperpigmentación postinflamatoria presentan características distintas y requieren una valoración individualizada.

Antes de utilizar cualquier tecnología, lo fundamental es saber exactamente qué se está tratando. Una buena indicación es tan importante como el propio equipo, explica Evia.

Láser fraccionado: cuando el objetivo es mejorar la textura

Cuando predominan las arrugas finas, determinadas cicatrices o las irregularidades de textura, pueden valorarse otras tecnologías, como los láseres fraccionados no ablativos.

En Aesthetic Boutique se utiliza un láser fraccionado de 1565 nanómetros, diseñado para generar zonas microscópicas de calentamiento controlado y estimular procesos de reparación y remodelación del colágeno.

A diferencia de los procedimientos ablativos, este tipo de tecnología no busca eliminar la superficie cutánea, sino inducir una respuesta biológica progresiva.

Sus resultados dependen de las características de cada paciente, la indicación y el protocolo empleado. En determinados casos pueden ser necesarias varias sesiones.

¿Es mejor un láser más intenso?

El láser CO₂ fraccionado constituye otra alternativa para tratar determinadas arrugas, cicatrices y alteraciones de textura. Se trata de una tecnología ablativa que produce una renovación cutánea más intensa, pero también presenta mayores exigencias de recuperación y un perfil de riesgos diferente.

Evia considera que uno de los errores más frecuentes consiste en asociar la intensidad de un procedimiento con su calidad.

La tecnología más potente no es necesariamente la mejor. El mejor tratamiento es el que responde al problema concreto del paciente, con una relación adecuada entre beneficios y riesgos, afirma.

La elección entre IPL, láser fraccionado no ablativo, CO₂ u otras alternativas debe basarse en el diagnóstico y no exclusivamente en las preferencias por una tecnología determinada.

El criterio médico frente al sobretratamiento

El fototipo, los antecedentes médicos, la exposición solar, la tendencia a desarrollar alteraciones pigmentarias y las expectativas del paciente son factores fundamentales antes de indicar un tratamiento.

También deben valorarse los posibles efectos adversos, entre ellos el enrojecimiento, la inflamación, las alteraciones pigmentarias y, en determinados procedimientos, las complicaciones relacionadas con la cicatrización.

Para el director médico de Aesthetic Boutique, la disponibilidad de diferentes tecnologías no implica que todas deban utilizarse.

La medicina estética no consiste en perseguir una cara perfecta. Consiste en tomar buenas decisiones para cada rostro. Y eso también significa saber cuándo no tratar, sostiene.

La naturalidad como resultado de un buen diagnóstico

La búsqueda de resultados naturales se ha convertido en uno de los principales objetivos de la medicina estética contemporánea. Sin embargo, Evia considera que la naturalidad no depende únicamente de realizar tratamientos discretos, sino de seleccionar correctamente cada intervención.

Una mejoría significativa del tono, la textura o la luminosidad puede aportar un aspecto más descansado sin modificar los rasgos característicos de una persona.

Por eso, ante la creciente demanda de rejuvenecimiento facial con láser en Madrid, el especialista recomienda comenzar por una valoración médica individualizada en lugar de elegir directamente una máquina o un procedimiento.

No siempre es necesario cambiar un rostro para conseguir que se vea mejor. La verdadera naturalidad empieza por entender qué necesita cada paciente, concluye.

Sobre el especialista

El Dr. Máximo Evia es médico estético y director médico de Aesthetic Boutique, clínica de medicina estética situada en la calle Lagasca 80, en el barrio de Salamanca de Madrid. Su actividad se centra en el rejuvenecimiento y la armonización facial mediante tratamientos personalizados, combinando procedimientos inyectables y tecnologías destinadas a mejorar la calidad de la piel. Más información en su página web oficial.

Contacto

Emisor: Aesthetic Boutique Dr. Máximo Evia

Contacto: Aesthetic Boutique Dr. Máximo Evia

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