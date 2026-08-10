Relevo inicia una nueva etapa editorial como parte de iGaming.com Group

º Relevo inicia una nueva etapa con el respaldo de iGaming.com Group.- EQUIPO RELEVO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de agosto de 2026. Relevo retoma hoy su actividad en Relevo.com como parte de iGaming.comGroup. El medio inicia esta nueva etapa con una estructura diferente a la del proyecto anterior de Relevo, gestionado por Vocento hasta su cierre en 2025. Relevo ofrece información deportiva original y explica las historias que hay detrás de cada resultado. El fútbol y el baloncesto tendrán un papel destacado, junto con la cobertura del ciclismo, los deportes de motor y los principales acontecimientos deportivos internacionales. Todos los contenidos serán de acceso gratuito, sin publicidad display ni muros de pago. Relevo arrancará con la cobertura de la temporada 2026-27 de LALIGA como principal foco editorial.

La publicación cuenta con el respaldo de iGaming.com Group, un grupo internacional de medios digitales con presencia en varios mercados y cerca de 300 profesionales en plantilla. La compañía crea y gestiona marcas editoriales y productos digitales para audiencias internacionales, apoyándose en su experiencia en contenidos, tecnología y datos.

Su cartera abarca marcas editoriales y plataformas especializadas que ofrecen información, comparativas y guías para usuarios de apuestas deportivas y juego online. Esta estructura permite a Relevo apoyarse en los recursos y la experiencia del grupo, mientras que su redacción mantiene plena independencia sobre las decisiones editoriales.

Andreas Ditsche, CEO de iGaming.com Group, ha destacado: “Relevo arranca esta etapa con una estructura diferente y el respaldo de la experiencia internacional de iGaming.com Group. Queremos construir una publicación que se mantenga cerca de los aficionados al deporte y que sea sostenible a largo plazo.” “El equipo de redacción de Relevo se apoya en colaboradores especializados y periodistas freelance con experiencia en distintos deportes. El proceso de selección sigue abierto mientras continuamos ampliando el equipo editorial.”

Giannina Mundaca Castillo, editora jefe de Relevo, ha añadido: “Queremos que Relevo se convierta en una publicación de referencia y de confianza para los aficionados al deporte. El fútbol ocupa un lugar central dentro de una cobertura multideportiva respaldada por periodistas y colaboradores con experiencia y conocimiento especializado.” “La independencia editorial es uno de los principios fundamentales de Relevo. Las decisiones sobre qué publicamos y cómo abordamos cada tema recaen únicamente en el equipo de redacción. Anunciantes, patrocinadores y socios comerciales no tienen ninguna influencia sobre ellas.”

Relevo también publica una selección de contenidos sobre apuestas deportivas para público adulto. Este contenido se limita a operadores autorizados por el regulador del juego en España, la DGOJ, y puede incluir enlaces de afiliación claramente identificados. Las relaciones comerciales no influyen en las valoraciones ni en las recomendaciones editoriales, y los operadores no pueden pagar por obtener una posición preferente. Se proporciona información sobre juego responsable y recursos de ayuda cuando corresponde. El equipo editorial de Relevo explica el proyecto con más detalle en la Carta de la Editora.

–Contacto de prensa

Para Relevo.com

Gregory Tovar gregory-tovar@relevo.com

Notas para los editores

Acerca de Relevo

Relevo es un medio deportivo digital lanzado por Vocento en 2022, centrado en la cobertura del fútbol y otros deportes en español. Durante sus años de actividad, se consolidó como una de las voces más reconocibles del periodismo deportivo digital del país. Ahora pasa a formar parte de iGaming.com Group y retoma su actividad en Relevo.com. Vocento no conserva ninguna participación en la propiedad y no tiene ningún papel editorial ni comercial en Relevo.

Acerca de iGaming.com Group

iGaming.com Group es un grupo internacional de medios digitales con operaciones en múltiples mercados y un porfolio que combina marcas editoriales propias con plataformas de información, comparación y guías para usuarios de apuestas deportivas y juego online.

iGaming.com Group también gestiona iGamingCare, una plataforma especializada en el juego responsable que ofrece recursos educativos, herramientas de autoevaluación e información sobre ayuda profesional.

Emisor: Relevo Contacto: Gregory Tovar +34 624 15 54 12 gregory-tovar@relevo.com