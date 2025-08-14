Repara tu Deuda Abogados cancela 154.037 euro en Ourense (Galicia) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La exonerada perdió su empleo y no pudo hacer frente a la financiación solicitada para su vivienda.

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Galicia. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una mujer de Ourense (Galicia) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 154.037 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su historia es la siguiente: "su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para la compraventa de la vivienda habitual de la deudora. Posteriormente, perdió su empleo y estuvo una larga temporada sin trabajo. Esta circunstancia provocó que no pudiera hacer frente a los pagos pendientes. Y es que. con sus ingresos, apenas podía cubrir sus gastos más básicos y esenciales".

Como en su caso, son numerosas las personas que tienen que hacer frente a dolorosos contratiempos, ya sean de salud, laborales o de cualquier otra índole. Cuando quieren ponerse al día de todos los pagos, comprueban que han caído en un estado de sobreendeudamiento del que no pueden salir si no es a través del mecanismo de segunda oportunidad.

Los beneficios de acogerse a esta herramienta legal son enormes. Y es que salen de los listados de morosidad que tanto daño les hace y tantos quebraderos de cabeza les provoca. Además, evitan los embargos de sus nóminas y también las llamadas inquietantes que realizan los bancos y entidades financieras. Por último, siempre y cuando quieran, pueden solicitar nueva financiación y registrar bienes a su nombre. En paralelo, hay que mencionar el alivio emocional que experimentan tanto ellos como las personas de su propio entorno.

La difusión de los casos y el hecho de que muchos exonerados decidan explicar a allegados su historia de éxito, ha implicado que el grado de conocimiento de esta legislación sea cada vez mayor. Tras diez años desde su entrada en vigor, puede afirmarse con rotundidad que se trata de una ley que ha venido para quedarse.

Repara tu Deuda Abogados fue fundado precisamente en septiembre del mismo año 2015. Hay que señalar que, desde sus inicios, ha conseguido rebasar ya la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho también está especializado en derecho bancario. Por este motivo, puede analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

