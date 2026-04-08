Repara tu Deuda Abogados cancela 15.465 € en Girona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de marzo de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Girona (Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un vecino de la comarca del Gironés, padre de un hijo menor de edad, ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) cuyo importe ascendía a 15.465 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se produjo porque había contraído diversas obligaciones financieras para hacer frente a situaciones económicas familiares adversas. El origen de su situación se remonta a operaciones de crédito inicialmente vinculadas al cobro anticipado de nóminas. Un imprevisto bloqueo en el acceso a su cuenta y la negativa de la entidad a facilitarle el uso de sus propios fondos generaron un descubierto. Por esta razón se procedió al cierre de la cuenta, quedando pendiente el abono de determinados servicios vinculados a la misma. Posteriormente trasladó su operativa bancaria a otras entidades. En una de ellas solicitó un préstamo personal con la finalidad de atender necesidades urgentes de su núcleo familiar. A pesar de su voluntad de cumplir con todo, no logró la amortización íntegra del préstamo. Asimismo, contrató una financiación para la adquisición de un vehículo, pero enfrentó nuevamente dificultades de liquidez. Su situación se vio agravada cuando sufrió un ERTE durante la pandemia del COVID-19, lo que derivó en la retirada del vehículo por parte de la empresa mediante ejecución extrajudicial. A ello se sumó la suscripción de pequeños préstamos de financiación rápida y la adquisición de terminales móviles a crédito, los cuales fueron vendidos con la intención de obtener liquidez para cubrir gastos básicos del hogar”.

Tal como señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España introdujo la Ley de Segunda Oportunidad en su sistema jurídico en el año 2015. El objetivo de su implementación fue ofrecer una salida a personas que se encuentran sufriendo un estado de sobreendeudamiento y no pueden asumir los importes pendientes de pago a causa de diferentes circunstancias, ya sean laborales, de salud, o de cualquier otra índole”.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho de abogados pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Desde que fuera fundado en septiembre de 2015 hasta la actualidad, el gabinete ha conseguido superar la cifra de 415 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Para ser beneficiario de esta herramienta, el concursado debe cumplir unos requisitos previos: ser un deudor de buena fe, actuando con total transparencia, no haber sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años y estar sufriendo un estado actual o próximo de insolvencia.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una aplicación disponible para Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara. Ésta permite la reducción de los costes del procedimiento, valorar la experiencia del servicio recibido y mantener reuniones con los profesionales del despacho.

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