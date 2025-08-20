Repara tu Deuda Abogados cancela 185.633 € en Cádiz (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Un vecino de La Línea de la Concepción que no pudo pagar solo una hipoteca y un matrimonio ahogado por la insolvencia son los nuevos exonerados

Madrid, 20 de agosto de 2025.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 185.633 euros de deuda en la provincia de Cádiz (Andalucía). Son dos nuevos casos gestionados por el despacho con resultados satisfactorios para los intereses de los concursados.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un vecino de La Línea de la Concepción ha cancelado una deuda de 100.896 euros. El origen del sobreendeudamiento tiene lugar cuando el préstamo con garantía hipotecaria es sufragado únicamente por él. Su entonces cónyuge retiró su nómina de la cuenta corriente conjunta que compartían y en la que se cargaban las cuotas del préstamo hipotecario. Debido a los gastos de manutención de las hijas menores de edad, unido a los de subsistencia propios, el exonerado no pudo afrontar las cuotas con sus ingresos. Todo ello hizo que cayera en números rojos y no pudiera asumir los importes pendientes de pago.

2) El otro caso, en Cádiz, es el de un matrimonio. Esta vez, la cantidad cancelada es de 84.737 euros. Tras caer en sobreendeudamiento, decidieron activar el mecanismo de segunda oportunidad para dejar atrás una vida ahogada por la insolvencia. Ahora ya pueden empezar desde cero.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Aunque su origen se remonta a hace más de 100 años en Estados Unidos, los principios en nuestro país fueron complicados ya que se trataba de una herramienta desconocida para muchos. Conforme ha ido pasando el tiempo y se han difundido los casos de éxito, se ha arraigado esta salida para aquellos que a pesar de los esfuerzos realizados no conseguían cancelar sus deudas.

Desde su fundación en septiembre de 2015, el despacho ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados. Las personas que han obtenido la cancelación de las deudas proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Cada día son más las interesadas en acogerse a este mecanismo y quienes han oído de esta legislación a través de familiares y amigos.

El despacho también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Ofrece a sus clientes la posibilidad analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 655956735

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es