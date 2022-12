Repara tu Deuda Abogados cancela 23.423€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de diciembre

Los abogados líderes en la Ley de la Segunda Oportunidad se centran exclusivamente en la aplicación de esta legislación

El Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona (Catalunya) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una persona con una deuda de 23.423 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



"El origen de tener que acogerse a este mecanismo -explican los abogados de Repara tu Deuda- es una reducción salarial. En primer lugar disminuyó el número de horas de trabajo. Posteriormente, se produjo el despido de esta persona. Con el tiempo, con la prestación por desempleo como único ingreso, no pudo hacer frente a los pagos que tenía pendiente".



La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Desde entonces numerosos particulares y autónomos han acudido al despacho de abogados para informarse sobre este proceso. Así, ya son más de 20.000 las personas que han confiado en sus servicios para tener una segunda oportunidad y cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente.



Una de las claves para triunfar en el proceso es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado que pueda ofrecer garantías de éxito. En este sentido, hay que decir que Repara tu Deuda Abogados publica a disposición de las personas interesadas las sentencias en las que ellos han participado, respetando siempre el anonimato de quienes quieran mantenerlo. Y es que los casos de éxito demostrables con sentencias son una de las claves para elegir correctamente y no ser víctimas de información atractiva pero falsa.



Repara tu Deuda Abogados es, desde sus orígenes en septiembre de 2015, el despacho de abogados líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. En la actualidad supera ya la cifra de 110 millones de euros exonerados a sus clientes. "Nuestros clientes -explican los abogados del despacho- son en muchas ocasiones nuestros principales prescriptores. Al haber comprobado el resultado exitoso de su proceso, animan a otras personas a comenzar también para poder gozar de una nueva vida".



Bertín Osborne colabora con el despacho de abogados para que la ley llegue a más personas. "Se trata de una herramienta -declaran los abogados- que facilita tanto a las personas como a sus familiares gozar de una paz y tranquilidad que llevan años sin tener. Por eso, es imprescindible que ningún potencial beneficiario se quede sin saber que existe una legislación real y efectiva que le permite reactivarse en la economía y salir de los listados de morosidad".







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Teléfono de contacto: 655956735