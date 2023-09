Repara tu Deuda Abogados cancela 33.000€ en A Coruña (Galicia) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

A Coruña, 19 de septiembre

El deudor tenía un salario de 900 euros mensuales y acudió a préstamos, pero no pudo asumir su propio sustento y el de su hijo

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 33.000 euros a un hombre en A Coruña (Galicia). VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: "el deudor solicitó las primeras tarjetas de crédito para hacer frente a sus gastos ordinarios. Y es que su nómina no alcanzaba los 900 euros mensuales. Con el nacimiento de su hijo sus gastos aumentaron todavía más y requirió de nuevos préstamos. Poco a poco fue solicitando otros créditos para pagar los anteriores hasta que la situación se volvió insostenible y se vio obligado a dejar de pagar los préstamos para asumir sus gastos más esenciales y necesarios".



El concursado, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Ferrol (Galicia) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.



Repara tu Deuda Abogados fue creado en septiembre de 2015. Ese mismo año entró en vigor la ley en España. En la actualidad, el despacho ha superado la cifra de 170 millones de euros exonerados a sus clientes en concepto de cancelación de deuda de sus clientes gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.



El despacho de abogados lleva a cabo la mayor parte de los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en nuestro país. Representa en los juzgados a más de 20.000 personas, procedentes de las diferentes comunidades autónomas. La previsión es que esta cifra continúe aumentando en las próximas fechas debido al elevado número de consultas que se reciben a diario.



Repara tu Deuda se adapta a las circunstancias de sus clientes con la máxima de que todo el mundo pueda acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad. "Al principio, muchas personas tienen miedo de iniciar los trámites porque creen que el proceso es más complicado de lo que realmente es. Otros, directamente, no pueden pagar los honorarios que les piden algunos abogados", afirman. "Nosotros -añaden- buscamos adaptarnos a ellos, ofreciéndoles facilidades de pago porque partimos de la base de que son personas arruinadas y que no tiene sentido endeudarles aún más".



El perfil de los que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que montaron un negocio o que llevaron a cabo inversiones con resultados negativos, personas en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de estafas, divorciados que han comprobado el aumento de gastos, etc.



A las personas que no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es analizar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







