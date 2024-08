Repara tu Deuda Abogados cancela 48.818 € en Humanes de Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La exonerada tuvo que cerrar la heladería que había abierto al no poder pagar las cuotas del crédito solicitado

Madrid, 20 de agosto de 2024.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Humanes de Madrid. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº10 de Madrid ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer de Humanes de Madrid que había acumulado una deuda de 48.818 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para abrir una heladería. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas, ya que vendió su vivienda para tener liquidez para su nuevo negocio. Sin embargo, la facturación del negocio no fue todo lo favorable que esperaba: sólo generaba para cubrir salarios y proveedores, pero no sobraba para el pago de las cuotas. Para poder paliar la situación, la deudora no tuvo más remedio que cesar en la actividad, arrastrando la deuda con ella”.

Según recuerdan desde Repara tu Deuda Abogados, “España fue uno de los países de la Unión Europea que más tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo previsto para que las personas en estado de sobreendeudamiento puedan tener una nueva vida, alejada de pagos pendientes y de las angustias derivadas. Se elimina así también ese estigma que sufren por haber vivido un aparente fracaso, no buscado ni deseado”.

Repara tu Deuda Abogados inició su actividad en septiembre del mismo año 2015, ayudando a personas en estado de sobreendeudamiento. Más de 26.000 particulares y autónomos han confiado en el despacho de abogados para dejar atrás todos sus problemas de insolvencia. El grado de conocimiento cada vez mayor de esta legislación ha hecho que se alcance una cantidad muy relevante de personas interesadas en este proceso.

Esta legislación permite la exoneración de la deuda de particulares y autónomos si cumplen una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el proceso y que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia. Hasta la fecha, el despacho ha logrado superar ya la cifra de 270 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas, lo que le convierte en el principal referente en este ámbito.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite la reducción de los costes del procedimiento, un control total y que los abogados puedan asistir a reuniones mediante videollamada.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción: Responsable de prensa

Teléfono de contacto: 655956735