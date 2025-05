Repara tu Deuda Abogados cancela 938.028 € en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Un total de 6 nuevos casos de cancelación de deuda se han producido en menos de un mes en Barcelona (Catalunya)

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 938.028 euros de deuda en Barcelona (Catalunya). Un total de 6 nuevos casos se han producido en menos de un mes gestionados por el despacho con resultados satisfactorios.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de algunos de estos exonerados son las siguientes:

1) 241.292 euros es la cantidad cancelada por un hombre. Era trabajador por cuenta ajena. Dada la estabilidad laboral que dicho contrato laboral le proporcionaba, el deudor solicitó un préstamo para poder abrir en 2015 junto con algunos socios un negocio en el que se realizaban talleres de cocina para eventos de empresa. Lo simultaneaba con su otro empleo como diseñador gráfico. Dicho negocio era fructífero y le permitía hacer frente a todas las cuotas del préstamo, gastos de la empresa y reportar beneficios a los socios. En 2018, decidieron suscribir un nuevo préstamo para abrir otro local y de ese modo poder hacer más eventos. El negocio funcionó, proveyendo de beneficios a los socios y permitiendo el pago de todas sus obligaciones hasta que, lamentablemente, llegó la pandemia. A fin de hacer frente a los gastos que deberían cubrir los quince días que se esperaba que se cerraran los negocios por el Estado de Alarma, solicitaron un préstamo ICO para cubrir dichos gastos. Lamentablemente, no pudieron sobrellevar durante más tiempo las pérdidas y, en febrero de 2021, iniciaron el concurso para la empresa. Si bien a día de hoy el deudor tiene una situación laboral estable, no le es posible hacer frente a los adeudos contraídos anteriormente.

2) Una mujer se ha visto exonerada de una deuda de 84.191 euros. Se divorció de su marido, de quien sufría malos tratos, y vive sola actualmente con su hijo. Su anterior pareja no cumple con el pago de la pensión del hijo en común. Su insolvencia procede de las deudas que contrajo durante su matrimonio y que no pudo afrontar.

3) Un hombre ha dicho adiós a una deuda que alcanzaba los 185.569 euros. Su mujer, debido a una enfermedad diagnosticada en 2016, tuvo que dejar de trabajar. Por desgracia, en 2017, el deudor sufrió una enfermedad bucodental que le obligó a tener que solicitar un crédito. Para no perder la vivienda en la que residen, solicitaron de nuevo un crédito. Desde que la mujer del deudor se ha reincorporado activamente al mundo laboral no ha encontrado trabajo fijo. Al no remontar, solicitaban tarjetas. No obstante, la situación ha sobrevenido totalmente insostenible.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece tanto a particulares como a autónomos la posibilidad de quedar exonerados de las deudas pendientes de pago. Para que sea factible la cancelación, es necesario que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que sufra un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos. Hasta la fecha, el despacho ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho, además de este mecanismo legal, también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Es por esta razón que ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

