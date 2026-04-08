Repara tu Deuda Abogados cancela 94.422 € en Las Palmas de Gran Canaria con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de abril de 2026.-

La exonerada, madre de dos hijas, perdió su trabajo y no pudo asumir el pago de su hipoteca

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Las Palmas de Gran Canaria. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una mujer ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) cuyo total ascendía a 94.422 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “huelga mencionar que su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para la compra de la vivienda habitual de la deudora. Posteriormente perdió su trabajo, lo que repercutió en que su economía quedara muy afectada. Por esta razón, se vio en la necesidad de solicitar nuevos créditos para los gastos familiares, más aún teniendo en cuenta que la deudora tiene dos hijas a cargo. Desafortunadamente, y debido a la falta de pago de la hipoteca sobre la vivienda de la que era titular, la entidad financiera procedió a la ejecución. Además, le quedó un remanente hipotecario al que no pudo hacerle frente. A pesar de los esfuerzos realizados, la deudora solo encontraba trabajos temporales. Es por esta razón por la que continuó solicitando créditos. No obstante, no logró revertir la situación y acabó cayendo en un estado de sobreendeudamiento”.

Tal como señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España fue uno los países de la Unión Europea que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad. Esto se produjo en el año 2015 con el objetivo de ofrecer una salida eficiente a todas aquellas personas que no pueden asumir los pagos pendientes y que quieren reactivarse en la economía”.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho de abogados pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad ya que fue fundado en septiembre del mismo año 2015. En estos ya más de diez años, el gabinete jurídico ha logrado superar la cantidad de 425 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas del país.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos la cancelación de las deudas en caso de que se cumplan una serie de requisitos imprescindibles. En líneas generales, es suficiente con haber actuado de buena fe, no ocultando bienes ni ingresos, no haber sufrido condena por delitos de carácter socioeconómico en los diez últimos años y encontrarse en un estado actual o inminente de insolvencia. Además, no puede haberse acogido al proceso en los cinco años anteriores.

Repara tu Deuda abogados dispone de una app para Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara. Se trata de una tecnología avanzada que permite la reducción de los costes del procedimiento, compartir experiencia sobre la satisfacción del servicio recibido y mantener reuniones con los profesionales del despacho mediante el sistema de videollamadas.

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