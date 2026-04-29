Repara tu Deuda cancela 2.122.432 € en Alicante (C. Valenciana) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

7 nuevos casos de cancelación de deuda gestionados con éxito por el despacho en Alicante (Comunidad Valenciana)

Alicante, 29 de abril de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 2.122.432 euros de deuda en Alicante (Comunidad Valenciana). Se trata de siete nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en la provincia en un solo mes.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias más destacadas de estos concursados son las siguientes:

En La Nucia, una mujer ha conseguido cancelar una deuda de 42.087 euros. La concursada tenía un trabajo estable y su hijo vivía con ella, colaborando económicamente en el sostenimiento del hogar. Por esta razón, ella podía pagar el alquiler y gestionar sus préstamos para la necesaria reforma de la vivienda debido a su antigüedad. Sin embargo, esta situación cambió cuando su hijo se independizó con su pareja a otra casa para hacer vida en común. Desde ese momento, a ella le resultó imposible mantener los pagos mensuales por su cuenta. En este contexto, tuvo que elegir entre pagar el alquiler o la deuda contraída con los préstamos. Más tarde, la crisis sociosanitaria empeoró aún más la situación financiera de la parte deudora, ya que, aunque trabajaba, el dinero que ingresaba no era suficiente para hacer frente a todo.

En Benidorm, otra mujer ha dicho adiós a 57.900 euros de deuda. Ayudó económicamente a familiares debido a que estaban atravesando una mala racha laboral. Conforme avanzaba el tiempo, la situación de ellos no mejoraba. Por ello, necesitó solicitar más préstamos. Más tarde, fue ella la que se quedó sin empleo. Cuando se jubiló, pasó a tener estabilidad en sus ingresos ya que la cuantía recibida era fija. Sin embargo, estos ingresos no eran suficientes para las cuotas impagadas en relación a sus préstamos. Por ello, necesitó volver a recurrir a financiación externa a sus recursos. Sin embargo, fue una solución temporal ya que se encontró de nuevo en la misma situación.

De Altea es el caso de un hombre que se ha liberado de 26.524 euros de deuda. El exonerado sufría un problema de salud que le supuso un alto coste económico. Posteriormente, cayó en una situación de desempleo que le hizo imposible asumir las deudas contraídas.

Un hombre ha cancelado un importe de 1.814.418 euros. Su estado de insolvencia tuvo lugar por el cierre de su empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos de cristal. Para llevar a cabo su actividad, la empresa solicitó diversos préstamos hipotecarios con el fin de adquirir una nave industrial, realizar reformas, adquirir una grúa puente, entre otros, con la garantía de otros bienes personales del propietario. Adicionalmente, la empresa adquirió vehículos mediante contratos de leasing, y sus necesidades de financiación fueron complementadas con pólizas de crédito destinadas a la compra de materiales. No obstante, debido a la crisis que afectó al sector de la construcción, la entidad financiera se negó a descontar pagarés y, posteriormente, procedió a la cancelación de las pólizas de crédito. Ante esta situación, el deudor se vio forzado a proceder al cierre de la empresa. A pesar de ello, intentó saldar sus deudas mediante la dación en pago de los bienes hipotecados con la finalidad de extinguir las obligaciones contraídas. Sin embargo, la entidad financiera se negó a aceptar dicha dación en pago, lo que agravó aún más su situación financiera.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamente de España en septiembre del año 2015. Repara tu Deuda Abogados es el primer despacho que comenzó la labor de aplicación de este mecanismo al haber sido fundado en septiembre del mismo 2015. Desde entonces hasta la actualidad, ha conseguido alcanzar la cifra de 430 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho ha puesto recientemente en marcha el Programa Vida nueva sin deudas. Con esta iniciativa, pretende ofrecer al concursado no sólo la cancelación de las deudas sino un completo e integral restablecimiento en la vida financiera. Junto a la salida real de los listados de morosidad y un certificado notarial que acredita que no se le pueden reclamar las deudas, también se le ofrece un acompañamiento durante las siguientes fases para normalizar su situación.

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