Repara tu Deuda cancela 43.732,98 € en Arrecife (Las Palmas) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Las Palmas, 9 de octubre de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de máxima referencia en España en el tratamiento de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado la exoneración de 43.732,98 euros a un vecino de Arrecife (Las Palmas, Canarias). El afectado ha obtenido el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho), después de que sus ingresos dejaran de ser suficientes para atender las necesidades de su familia y los compromisos económicos asumidos.

Una pensión para sostener a toda la familia terminó por no ser suficiente

“Huelga mencionar que su estado de endeudamiento se originó a raíz de tener que ayudar a sus hijos y a su esposa, quien no encontraba empleo, para poder alcanzar a pagar todos los gastos mensuales que tenían y los suyos propios también de primera necesidad”, explican los abogados de Repara tu Deuda.

Sus hijos también quedaron en situación legal de desempleo y continuaron sin encontrar trabajo, por lo que su limitada pensión era la única fuente de ingresos de la familia. Para afrontar tanto sus propios gastos como las necesidades de su hogar, recurrió a préstamos personales y durante un tiempo pudo atender casi todas las cuotas.

Los letrados explican que el aumento del coste de vida terminó agravando el problema: la cuantía que percibía, inferior al salario mínimo interprofesional, ya no bastaba para cubrir al mismo tiempo los gastos básicos del hogar y las obligaciones financieras.

Una solución que España incorporó después de años de recorrido internacional

La Ley de Segunda Oportunidad comenzó a aplicarse en España en 2015, aunque mecanismos de este tipo ya tenían recorrido en Estados Unidos y otros países europeos. Desde entonces, particulares y autónomos en situación de insolvencia pueden recurrir a esta vía siempre que reúnan los requisitos establecidos.

Cuando una persona contacta con Repara tu Deuda, el primer paso es estudiar gratuitamente su caso junto con el interesado para determinar si puede acogerse al mecanismo. Si el expediente no resulta viable, el despacho se lo comunica directamente para evitarle una inversión innecesaria de tiempo y dinero.

La experiencia de quienes han pasado por sus servicios refleja también aspectos que van más allá del resultado jurídico. En sus opiniones aparecen de forma recurrente la humanidad del equipo, la tranquilidad que transmiten los profesionales, la paciencia ante trámites que pueden prolongarse y el acompañamiento en momentos de especial preocupación económica. También se valora la claridad de las explicaciones y la dedicación durante el procedimiento.

La Ley de Segunda Oportunidad todavía es desconocida para muchas personas que podrían encontrar en ella una respuesta a unas dificultades económicas que ya no pueden sostener. Por eso, hacer visibles casos como el de Arrecife tiene un valor especial: permite conocer cómo funciona este mecanismo a través de experiencias reales y, sobre todo, saber que informarse a tiempo puede ser el primer paso para descubrir si existe una alternativa legal ante el sobreendeudamiento.

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