Repara tu Deuda cancela 80.418 € en Ciudad Real (Castilla-La Mancha) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Un hombre y una mujer han conseguido cancelar todas sus deudas gracias a la aplicación de este mecanismo

Ciudad Real, 21 de abril.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado nuevas cancelaciones de deuda en Ciudad Real (Castilla-La Mancha). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, se han producido dos casos de personas que han obtenido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 80.418 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, sus historias son las siguientes:

1) Un hombre de Puertollano ha dicho adiós a 37.500 euros de deuda. Huelga mencionar que su estado de endeudamiento se originó a causa de haber visto limitados sus ingresos de forma notable durante una temporada. En la empresa en la que trabajaba se produjo una reducción de su jornada laboral. Por esta misma razón, no pudo pagar sus gastos para las necesidades más básicas y esenciales. Es por ello que solicitó financiación externa para suplirlos. Después, le despidieron y se quedó sin empleo. Aunque actualmente se encuentra trabajando por cuenta ajena, con un contrato temporal, los ingresos generados no le permiten asumir sus gastos más básicos y de primera necesidad al encontrarse en un estado de sobreendeudamiento irreversible.

2) Una mujer ha quedado liberada de 42.918 euros de deuda. La concursada estaba trabajando como autónoma y para ello necesitaba adquirir un vehículo. Posteriormente, debido a circunstancias de la persona que vivía con ella, debió de alquilar un piso por su cuenta y asumir todos los gastos que ello conlleva. Tras la llegada de la pandemia la parte deudora tuvo una disminución en sus ingresos ya que, al haber restricciones, no podía ejercer su actividad laboral con normalidad. Así, los gastos mensuales que tenía no los cubría con sus ingresos. Es por ello que apenas lograba hacer frente a sus necesidades más vitales y a los pagos a los acreedores.

El origen de la Ley de Segunda Oportunidad se ubica en Estados Unidos, país en el que se aplica desde hace más de 100 años. A ella se han acogido figuras de relevancia pública como Walt Disnet o Steve Jobs. Sin embargo, la mayor parte de quienes lo han hecho son personas normales y corrientes que no han podido hacer frente a los importes pendientes de pago. Se trata de la salida más eficiente para que quienes que se encuentran un estado de insolvencia puedan reactivarse en la economía.

Hay que señalar que este mecanismo se aplica en España desde el año 2015. Aunque al principio había muchas personas que desconocían la existencia de esta herramienta, la difusión de los casos y el hecho de que cada vez más se acojan a esta herramienta ha provocado el arraigo de esta legislación. El objetivo del trabajo de los profesionales del despacho es que no quede nadie sin saber que existe una salida legal a todos sus problemas.

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