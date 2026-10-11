Repara tu Deuda exonera 138.547 € a un taxista de Sevilla (Andalucía) - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 11 de octubre de 2026.-

La caída de la actividad durante la pandemia impidió al profesional obtener los ingresos necesarios para sostener los gastos derivados de su licencia de taxi

(Información remitida por la empresa firmante)

Hay proyectos profesionales que comienzan con buenas perspectivas, pero que pueden verse alterados por circunstancias imposibles de prever. Una reducción repentina de los ingresos puede romper el equilibrio económico y convertir compromisos asumibles en una carga difícil de sostener durante años.

Esto es lo que ocurrió en Sevilla (Sevilla, Andalucía), donde Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido que un hombre cancele 138.547 euros. El procedimiento ha concluido con la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), permitiéndole quedar liberado de la deuda que ya no podía asumir.

Una licencia de taxi que dejó de ser sostenible con la llegada de la pandemia

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, el origen de la insolvencia estuvo relacionado con la adquisición de una licencia de taxi. El profesional desarrollaba su actividad con normalidad hasta que la llegada de la pandemia de COVID-19 alteró de forma importante sus ingresos.

La reducción de la actividad provocó que dejara de facturar lo suficiente para afrontar los gastos financieros asociados a su situación. Con el paso del tiempo, este desequilibrio derivó en un escenario de sobreendeudamiento del que no consiguió recuperarse. Actualmente, los ingresos que genera únicamente le permiten atender sus necesidades más básicas y esenciales.

Una salida legal cuando recuperar el equilibrio ya no es posible

La Ley de Segunda Oportunidad comenzó a aplicarse en España en 2015. Este tipo de mecanismos cuenta con antecedentes en Europa y con una trayectoria mucho más extensa en Estados Unidos, donde desde hace más de un siglo existen procedimientos orientados a ofrecer una nueva oportunidad a personas que no pueden afrontar sus obligaciones económicas.

Repara tu Deuda Abogados inició su actividad en España también en 2015. Desde entonces, más de 154.000 clientes han confiado en sus profesionales y la cantidad de deuda cancelada supera ya los 454 millones de euros.

Junto con la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, la firma trabaja en la defensa de los derechos de los consumidores. Por ello, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si contienen cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Para este profesional sevillano, la exoneración supone poder separar su futuro económico de las dificultades que atravesó su actividad durante un periodo excepcional. Como señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “una segunda oportunidad cobra todo su sentido cuando una circunstancia inesperada deja de convertirse en una deuda para toda la vida”.

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