Repara tu Deuda logra la mayor cancelación de deuda en Alcorcón con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero y líder en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad en España desde septiembre de 2015, ha obtenido un nuevo hito histórico: la exoneración de 1.094.176,56 euros a una vecina de Alcorcón, convirtiéndose en la mayor cancelación de deuda registrada en el municipio desde que existe esta legislación.

La deudora, que percibe una nómina aproximada de 1.250 euros mensuales, se vio arrastrada a una situación de insolvencia tras firmar avales de la empresa familiar, pese a que nunca formó parte de dicha empresa ni trabajó en ella. La compañía, afectada por la crisis económica y por impagos de clientes, terminó cerrando al no poder afrontar sus obligaciones crediticias.

Tras el cierre, la familia intentó cubrir parte del pasivo mediante ejecuciones hipotecarias, pero los activos no fueron suficientes para liquidar la deuda. Los acreedores reclamaron directamente contra la avalista, generando una carga económica imposible de asumir con sus ingresos actuales.

Un procedimiento judicial excepcionalmente rápido

La clienta contrató los servicios de Repara tu Deuda Abogados y su proceso ha destacado por la agilidad de las resoluciones judiciales:

Presentación de la demanda: 4 de julio de 2025

Auto de declaración de concurso: 2 de octubre de 2025

Concesión del EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho): 12 de noviembre de 2025

En apenas cuatro meses desde la presentación de la demanda, la deudora ha logrado cancelar totalmente su deuda y obtener una auténtica segunda oportunidad para reconstruir su vida financiera.

Repara tu Deuda Abogados: pioneros y líderes absolutos en España

Desde su fundación, Repara tu Deuda Abogados ha sido el despacho referente en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, siendo los primeros en aplicarla en España en 2015. Actualmente, cuenta con más de 100.000 clientes, miles de resoluciones judiciales de éxito y cientos de millones de euros exonerados.

Este caso refuerza una vez más el liderazgo del despacho y demuestra la eficacia de su metodología jurídica, especialmente en situaciones tan complejas como las generadas por avales de empresas familiares, cierres empresariales o endeudamientos imposibles de afrontar.

Sobre Repara tu Deuda Abogados

Repara tu Deuda Abogados es el despacho líder y especialista en la Ley de la Segunda Oportunidad en España. Fundado en 2015, ha gestionado el mayor volumen de casos del país, ha conseguido el mayor número de exoneraciones y se ha consolidado como la firma de referencia para personas que buscan cancelar sus deudas y volver a empezar.

