Residencial Palau impulsa su innovación con Living Labs y lanza un piloto de apartamentos con servicios

Residencial Palau ha incorporado la metodología Living Labs como una herramienta estratégica para explorar, co-crear y validar nuevas soluciones asistenciales en contextos reales. Este enfoque no tiene como objetivo único un proyecto concreto, sino que sirve como marco de innovación abierta para abordar múltiples retos vinculados al envejecimiento, la autonomía personal y la calidad de vida de las personas mayores

La metodología Living Labs se caracteriza por implicar directamente a personas mayores, familias, profesionales sociosanitarios, organizaciones sociales y administraciones públicas en la detección de necesidades y el diseño colaborativo de soluciones. Esta forma de trabajo permite generar respuestas ajustadas a la realidad cotidiana y escalables a largo plazo.



En este marco, uno de los primeros casos piloto desarrollados ha sido la propuesta de apartamentos con servicios integrados, concebidos como una alternativa intermedia entre la vida independiente y la residencia tradicional. Este proyecto surge de un reto específico: dar respuesta a personas mayores con baja dependencia que viven solas, ofreciendo un entorno flexible que combine autonomía, apoyo y cercanía.



Los apartamentos estarán situados en el centro urbano, dentro de un edificio que agrupa otros recursos sociales y sanitarios, facilitando el acceso coordinado a distintos niveles de atención. El modelo integra en un mismo espacio:



•Apartamentos con servicios



•Centro de día



•Residencia de mayores



•Centro médico



Este diseño permite ajustar la intensidad del apoyo sin romper el entorno de vida de la persona, fortaleciendo sus vínculos sociales y su autonomía.

El uso de Living Labs en este proceso ha permitido validar soluciones en entornos reales, optimizar recursos, acortar tiempos de desarrollo y reforzar la cultura organizativa basada en la evidencia. Además, impulsa la colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas del ámbito sociosanitario, generando un ecosistema de innovación compartida.



Con esta iniciativa, Residencial Palau reafirma su compromiso con la innovación aplicada y con un modelo asistencial evolutivo, participativo y preparado para los retos presentes y futuros. La propuesta de apartamentos con servicios es solo uno de los casos que ejemplifican cómo la metodología Living Labs puede transformar la atención a las personas mayores.







