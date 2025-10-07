Resolution Investors lanza su estrategia insignia de renta variable global

(Información remitida por la empresa firmante)

Invirtiendo en empresas cotizadas de calidad que se beneficiarán de la transición climática. Revoluciona los enfoques tradicionales de las acciones públicas para la inversión climática, alineando lo esencial, la calidad y el clima; equipo directivo veterano con más de 100 años de experiencia

Resolution Investors LLP (Resolution), una empresa de inversión centrada en aprovechar las oportunidades creadas por la transición climática mediante inversiones disciplinadas y de calidad, ha anunciado hoy el lanzamiento de su estrategia insignia Core Global Equity. Resolution pretende establecer un nuevo paradigma para la inversión en acciones cotizadas centrada en el clima, basándose en la convicción de que la descarbonización remodelará las industrias y los mercados, creando un importante potencial para capturar alfa estructural.



La estrategia Core Global Equity combina una selección de valores de alta convicción y calidad con criterios climáticos estrictos para identificar rendimientos ajustados al riesgo superiores. La estrategia tiene como objetivo gestionar una cartera concentrada de 30 empresas cotizadas que abarcan la mayoría de los sectores y se comparará con el índice MSCI World. La estrategia se lanzó en formato UCITS SFDR Artículo 9 con liquidez diaria, y le seguirá un vehículo onshore estadounidense.



Los socios fundadores de Resolution son inversores experimentados con una larga trayectoria como gestores de carteras y analistas de éxito en estrategias de renta variable pública en instituciones líderes a nivel mundial. El equipo está formado por el gestor de carteras David Lowish; los cogestores y analistas Andrew Mobbs, Akhil Monappa y Guy Joseph; el director de operaciones Phillip Harris; y el director de investigación climática Rob Brown. Todos ellos cuentan con una amplia experiencia trabajando juntos, entre ellos cuatro antiguos socios de Generation Investment Management y dos cofundadores de Atlas Impact Partners.



"Somos gestores de renta variable que reconocemos que la transición climática será uno de los motores determinantes de la economía mundial en el futuro", afirmó el gestor de carteras David Lowish. "Resolution se fundó con la convicción de que los mercados públicos ofrecen una oportunidad alfa considerable y en gran medida sin explotar. Nuestro enfoque de inversión combina un análisis fundamental disciplinado con una evaluación estricta de las acciones de las empresas para posicionarnos activamente de cara a un futuro con bajas emisiones de carbono. Las empresas de alta calidad que lideran esta transición, así como aquellas que ofrecen soluciones para acelerar una economía con cero emisiones netas, presentan oportunidades interesantes para obtener rendimientos superiores ajustados al riesgo".



"Los inversores institucionales que buscan estrategias alineadas con el clima se han enfrentado a una elección entre dos opciones imperfectas. En primer lugar, estrategias dirigidas a líderes de transición de gran capitalización, pero que a menudo carecen de un análisis riguroso de la sostenibilidad. En segundo lugar, estrategias centradas en proveedores de soluciones ecológicas de pequeña capitalización, pero que a menudo prestan poca atención a la calidad de las empresas o a la diversificación de la cartera, lo que da lugar a un rendimiento volátil", afirma Andrew Mobbs. "Resolution está diseñada para salvar esa brecha, uniendo la calidad y la alineación climática para ofrecer un alfa duradero".



"Al aplicar un enfoque de calidad y una estricta disciplina de riesgo al universo invertible, nuestro objetivo es generar rendimientos en todos los sectores", afirma Akhil Monappa, que aporta una amplia experiencia como inversor en tecnología. "Solo invertimos en empresas que actualmente son sólidas y se están preparando para el futuro de la economía baja en carbono. Con la aceleración de la innovación tecnológica y el aumento del número de empresas que adoptan soluciones climáticas a gran escala, vemos un amplio abanico de oportunidades en los mercados públicos".



Resolution invierte con una misión claramente definida. El clima es un atributo obligatorio para poder optar a la inversión: solo invertiremos en empresas cuya dedicación a la reducción de carbono sea verificable y sustancial, o cuyos productos y servicios resuelvan de forma cuantificable y directa los apremiantes retos climáticos del mundo, añade Rob Brown. Reforzamos esto mediante un diálogo activo y un compromiso específico con los equipos directivos".



Resolution ha establecido una alianza estratégica con Harrington Cooper, que también es socio minoritario de la empresa. Fundada en 2006, Harrington Cooper es una empresa boutique dedicada a la captación de activos transfronterizos que gestiona una sociedad de gestión irlandesa y una plataforma de fondos UCITS.



Equipo fundador de Resolution Investors

David Lowish, gestor de carteras. David cuenta con más de 25 años de experiencia en análisis de empresas y gestión de carteras, lo que ha desarrollado su pasión por la inversión de impacto. David cofundó Atlas Impact Partners y fue socio de Generation Investment Management, donde ocupó el cargo de codirector del equipo industrial para la estrategia de renta variable global y cogestor de carteras del Climate Solutions Fund. David también forma parte del Consejo de la Fundación del Club Náutico de la Universidad de Cambridge.



Andrew Mobbs, cogestor de cartera. Andrew cuenta con una amplia experiencia en inversiones en acciones sostenibles de calidad y siente una gran pasión por las cuestiones climáticas, que le viene de su infancia y de la influencia de su madre, climatóloga. Andrew fue socio y director del equipo de consumo de Generation Investment Management y analista de acciones en Redburn Partners. En la actualidad es miembro del consejo de administración de Eastside Young Leaders Academy.



Akhil Monappa, cogestor de cartera. Akhil ha desarrollado un profundo conocimiento de la tecnología y la inversión sostenible a lo largo de su carrera. Comenzó como ejecutivo operativo en C-Bridge Internet Solutions, pasó a invertir en empresas tecnológicas en fase inicial con Atlas Ventures y, más recientemente, se ha dedicado a empresas tecnológicas globales como socio y analista en Generation Investment Management. Actualmente forma parte del consejo de administración de Zydus Lifesciences.



Guy Joseph, analista sénior. Guy se centra en el riesgo de cartera y la cobertura de empresas, incluidos los sectores financiero y sanitario. Guy cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de la compraventa, más recientemente como gestor de carteras de un fondo de renta variable largo/corto en Lighthouse Partners. Anteriormente, trabajó como gestor de carteras sénior en Nomura Principal Strategies y como gestor de carteras júnior en Millennium Capital Management, donde perfeccionó sus habilidades analíticas y de gestión de riesgos.



Robert Brown, director de Investigación Climática. Rob es un inversor con amplia experiencia y un reconocido líder intelectual en materia de impacto y sostenibilidad, cofundador de Atlas Impact Partners.



Phillip Harris, director de operaciones. Phillip comenzó su carrera en Goldman Sachs Asset Management, donde desempeñó diversas funciones operativas.

