Ricardo Ramos D’Agostino lanza nuevas estrategias en su más reciente conferencia sobre inversiones en el sector energético renovable

Bogotá, 9 de agosto de 2024.- Ricardo Ramos D’Agostino, especialista en Derecho de Hidrocarburos, presentó nuevas estrategias de inversión en su reciente conferencia sobre el sector energético renovable.



Esta conferencia llamada 'Cumbre de Inversiones Sostenibles: Oportunidades y Estrategias en Energías Limpias' reunió a expertos y líderes del sector para discutir las oportunidades emergentes y las mejores prácticas para invertir en energías limpias y sostenibles.



Contexto y relevancia

Es un momento crucial para la transición energética global, la inversión en energías renovables se ha convertido en una prioridad estratégica tanto para inversores individuales como para corporaciones.



Ricardo Ramos D’Agostino, con su vasta experiencia en el sector hidrocarburos, subrayó durante la conferencia la importancia de adoptar un enfoque sostenible, proactivo y bien informado.



"Invertir en energías renovables no solo es una oportunidad para obtener grandes retornos, sino una necesidad urgente para asegurar la viabilidad de nuestro planeta", comentó Ricardo Ramos D’Agostino.



Ricardo Ramos D’Agostino: estrategias de inversión clave en energías renovables

Ricardo Ramos D’Agostino presentó varias estrategias de inversión que los asistentes pueden implementar para maximizar sus retornos en el sector de energías renovables:



• Inversiones en Energía Solar: La energía solar continúa siendo una de las áreas más prometedoras debido a la reducción en los costos de instalación y los avances tecnológicos.



Ricardo recomendó enfocarse en proyectos solares que ofrezcan retornos a largo plazo y contribuyan significativamente a la reducción de emisiones de carbono.



"La energía solar es esencial para diversificar y fortalecer las carteras de inversión", afirmó Ricardo Ramos D’Agostino.



• Proyectos de Energía Eólica: Tanto la energía eólica onshore como offshore presentan oportunidades significativas debido a la creciente demanda de energía limpia.



Ricardo destacó la importancia de invertir en proyectos que no solo sean rentables, sino que también promuevan la sostenibilidad.



"La energía eólica es una pieza clave para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad global," señaló Ricardo Ramos D’Agostino.



• Tecnologías de Almacenamiento de Energía: Con el aumento de la capacidad de las baterías y otras tecnologías de almacenamiento de energía, este sector ofrece una excelente oportunidad para estabilizar la oferta energética y mejorar la eficiencia.



"Invertir en almacenamiento de energía no solo asegura la estabilidad de la red eléctrica, sino que también ofrece altos rendimientos," mencionó Ricardo.



Anuncios y servicios adicionales de Ricardo Ramos D’Agostino

En la conferencia, Ricardo Ramos D’Agostino también anunció el lanzamiento de varios servicios de apoyo para inversores en energías renovables, incluyendo:



• Foros de Inversión y Talleres: Eventos regulares donde se presentarán las últimas tendencias y oportunidades en el sector de energías renovables, permitiendo a los inversores interactuar con expertos y líderes del sector.



• Asesoría Personalizada: Servicios de consultoría que proporcionan análisis de mercado en tiempo real y estrategias personalizadas para cada inversor.



• Red de Networking: Una plataforma para que los inversores compartan experiencias, formen alianzas estratégicas y accedan a estudios de caso de éxito.



Datos Relevantes sobre el Sector Energético Renovable

Según Statista, las energías renovables representaron aproximadamente el 29% de la generación global de electricidad en 2020, con expectativas de crecimiento continuo.



Ricardo Ramos D’Agostino destaca que "esta tendencia refleja una oportunidad inmensa para los inversores que buscan combinar rendimientos sólidos con impacto ambiental positivo."



Además, según las Naciones Unidas, la transición a energías renovables podría ahorrar al mundo hasta 4,2 billones de USD al año para 2030 en reducción de contaminación y efectos climáticos adversos.



"Invertir en energías renovables es una decisión estratégica que beneficia tanto al medio ambiente como a la economía global", añade Ricardo.



Finalmente, se proyecta que para 2050, las energías renovables podrían representar un gran porcentaje de la electricidad mundial, marcando un cambio monumental hacia un futuro energético más limpio.



Ricardo Ramos D’Agostino busca que los inversores no solo vean las energías renovables como una inversión rentable, sino como una parte esencial de su estrategia a largo plazo para un futuro sostenible.



Con su enfoque en proporcionar análisis de mercado en tiempo real y asesoría personalizada, Ricardo se dedica a guiar a los inversores a través de la constante evolución del mercado energético.







