Bogotá, 17 de noviembre de 2025.-

La firma junto a Ricardo Ramos D’Agostino subraya que invertir no consiste en apostar al azar, sino en identificar negocios con valor real que generen beneficios sostenibles en el tiempo

Grupo Capital, bajo la visión de Ricardo Ramos D’Agostino, remarca que la verdadera inversión se distingue claramente de la especulación. Según la firma, mientras la especulación se limita a comprar y vender esperando que otro pague un precio mayor, invertir implica analizar el valor intrínseco de los activos y apostar por empresas que generen bienes y servicios útiles para la sociedad.



"Si se tratara de una apuesta a ciegas, bastaría con comprar cualquier activo y esperar suerte. Pero invertir exige conocimiento, análisis y fundamentos sólidos", explicó Ricardo Ramos D’Agostino.



Ricardo Ramos D’Agostino: El valor subyacente como criterio decisivo

El documento señala que un activo debe ser entendido como un negocio que produce riqueza por su propia naturaleza, más allá de las fluctuaciones de corto plazo en su cotización. Para Grupo Capital, el mercado terminará reconociendo ese valor, siempre que la inversión se realice a un precio razonable y con visión de largo plazo.



El análisis advierte que los inversionistas que se dejan llevar por emociones terminan confundiendo inversión con especulación. El miedo y la codicia son los factores que impulsan a comprar caro por entusiasmo o vender barato por pánico, generando pérdidas innecesarias.



Ricardo Ramos D’Agostino subrayó que, en estos casos, "no es el mercado el que provoca el fracaso, sino la mente del inversionista".



Una filosofía de carácter

Para Grupo Capital, la diferencia entre inversión y especulación se resume en el carácter y la disciplina del inversionista. Apostar al azar puede dar un resultado inmediato, pero la construcción de valor a largo plazo solo se consigue con análisis, visión y control emocional.



"Debemos invertir en activos que generen valor y sostenerlos en el tiempo. La especulación, en cambio, es solo ruido momentáneo", concluyó Ricardo Ramos D’Agostino.







