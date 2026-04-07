RÍO Shopping impulsa su zona de restauración con máquinas arcade y una promoción exclusiva con IKEA - RÍO Shopping

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de abril

RÍO Shopping, el lugar de encuentro preferido por los castellanoleoneses, continúa impulsando su zona de restauración con nuevas propuestas pensadas para enriquecer la experiencia gastronómica y de ocio de sus visitantes. El centro incorpora dos nuevas iniciativas que combinan entretenimiento y promoción, sumándose así a otras acciones ya activas como el pasaporte ‘al sabor’, los espectáculos en directo y las ofertas exclusivas en sus restaurantes.

Durante marzo, con la campaña EAT, RÍO Shopping, en Valladolid, está poniendo en valor la importancia de reunirse y compartir tiempo de calidad alrededor de la mesa, entendiendo la restauración como uno de los grandes espacios de encuentro y disfrute de la vida cotidiana. Una forma de entender la visita que conecta con la visión de Ingka Centres, grupo internacional al que pertenece RÍO Shopping, cuyo objetivo es crear lugares de encuentro en los que las personas se reúnan para vivir experiencias, comprar, comer, beber, trabajar y disfrutar juntos, poniendo el foco en crear un impacto positivo en las comunidades a las que pertenece cada uno de ellos.

‘Hot dogs’ y máquinas ‘arcade’, una combinación ganadora

La primera de estas novedades es la instalación de una zona de máquinas arcade en la planta 1 de restauración de RÍO Shopping, donde los visitantes podrán disfrutar de grandes videojuegos clásicos como Tetris, Super Mario Bros o Pac-Man. Esta propuesta de ocio está pensada para conectar diferentes generaciones a través del juego y ofrecer un plan familiar y diferente a los visitantes.

Junto a esta iniciativa, el centro pone en marcha también una promoción dirigida a los nuevos usuarios de su newsletter. Cada nuevo suscriptor tendrá que presentar el mail de confirmación en el Punto de Información para recibir un cupón, que podrán canjear por el clásico perrito de IKEA en su restaurante.

Ambas iniciativas se enmarcan en la apuesta de RÍO Shopping por seguir impulsando su zona de restauración con actividades experienciales, descuentos atractivos y planes pensados para públicos de todas las edades. Sumadas a las otras actividades ya puestas en marcha, el centro refuerza su objetivo de ofrecer un espacio que vaya más allá de las compras para seguir generando momentos de ocio y disfrute para toda la familia.

En RÍO Shopping seguimos trabajando para que nuestra zona de restauración sea un espacio vivo, dinámico y diferencial —apunta Sara Valladolid, responsable de Marketing y Comunicación del centro—. Con estas nuevas acciones queremos sorprender, generar valor y seguir conectando con nuestro público tanto de Valladolid como con todas las personas que visitan el centro desde otros puntos de la provincia y de fuera de ella.

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