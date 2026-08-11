RollerAds lanza una plataforma publicitaria integral con tráfico, ofertas y monetización en un único espacio

RollerAds lanza una plataforma publicitaria integral - RollerAds

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma actualizada unifica la gestión de campañas, las ofertas CPA y la monetización de sitios web en un único panel para ayudar a los usuarios a gestionar sus actividades de marketing de afiliación de forma más eficiente desde un solo lugar

Chipre, 11 de agosto de 2026.- RollerAds ha anunciado el lanzamiento oficial de su nueva plataforma publicitaria integral, diseñada para simplificar los flujos de trabajo de publicidad digital al reunir todo el proceso en un único espacio de trabajo.



La nueva plataforma ya está disponible en my.rollerads.com, después de varios meses de pruebas beta abiertas y de mejoras del producto basadas en los comentarios de los usuarios.



"Nuestro objetivo era hacer que la gestión del marketing de afiliación fuera más sencilla y eficiente", afirmó Pierre Bertin, Head of International Business Development de RollerAds. "Con la nueva plataforma, los usuarios pueden trabajar con campañas, ofertas CPA y herramientas de monetización desde un único panel, sin tener que cambiar entre varias cuentas o servicios", añadió.



Un único panel para todo el flujo de trabajo publicitario

La nueva plataforma de RollerAds permite a los usuarios gestionar todas sus actividades de marketing de afiliación desde un único espacio de trabajo. Desde un mismo panel, los usuarios pueden cambiar fácilmente entre las secciones Campaigns, Sites y Offers sin necesidad de crear perfiles independientes.



Entre las mejoras se incluyen:



• Red CPA integrada.



• Configuración y edición mejoradas de campañas.



• Funcionalidades de monetización y venta de dominios.



• Transferencias rápidas de saldo entre áreas de trabajo.



• Optimización completa para dispositivos móviles y tabletas.



Gestión mejorada de campañas

La sección específica de Campaigns incluye herramientas habituales como:



• Campaigns.



• Reports.



• Tracking.



• Creatives Library.



• Rates.



Entre las mejoras adicionales se encuentran unos flujos de trabajo de campañas más intuitivos y la posibilidad de utilizar categorías de la IAB para la segmentación en las campañas Direct Click.



Red CPA integrada con más de 300 ofertas

Como parte de la actualización de la plataforma, RollerAds ha integrado la red de afiliación CpaRoll en su ecosistema. Los usuarios tienen ahora acceso a más de 300 ofertas de alto rendimiento en más de 20 verticales, incluidas ofertas exclusivas propias, directamente desde su cuenta de RollerAds a través de la sección Offers.



La sección Offers incluye:



• Ofertas destacadas con sólidos indicadores de CR/EPC.



• Catálogo completo de ofertas con opciones avanzadas de filtrado.



• Páginas detalladas de cada oferta con términos y requisitos.



• Lanzamiento de campañas con un solo clic y cumplimentación automática de campos.



Esta integración permite a los afiliados pasar de la selección de una oferta al lanzamiento de una campaña sin salir de la plataforma.



Monetización de sitios web y venta de dominios

RollerAds también ha ampliado sus funcionalidades para publishers a través de la sección Sites. Ahora, los publishers pueden:



• Monetizar sitios web y landing pages.



• Monetizar dominios aparcados mediante integración DNS.



• Vender dominios directamente a través de la plataforma.



Los usuarios mantienen el control total sobre los dominios publicados y pueden añadirlos o retirarlos de la venta en cualquier momento.



Gestión simplificada de fondos

Cada espacio de trabajo —Campaigns, Offers y Sites— funciona con un sistema de monedero específico. Los usuarios pueden transferir fácilmente los fondos obtenidos entre los distintos saldos.



El proceso funciona de forma similar a una solicitud de pago, pero en lugar de retirar los fondos, el dinero se transfiere directamente al saldo de la cuenta seleccionada. En las solicitudes de pago y en el historial de transacciones, estas operaciones aparecen identificadas como transferencias e incluyen información sobre los saldos de origen y destino.



Totalmente optimizada para dispositivos móviles

La nueva plataforma de RollerAds ha sido diseñada para ofrecer un funcionamiento fluido en ordenadores, dispositivos móviles y tabletas. Los usuarios pueden lanzar campañas, supervisar análisis, gestionar ofertas y controlar presupuestos directamente desde dispositivos móviles sin perder funcionalidades.



La nueva plataforma de RollerAds ya está oficialmente disponible para todos los usuarios en my.rollerads.com.



Recursos relacionados



1. Hay información adicional disponible en el anuncio oficial de RollerAds.



2. Para quienes prefieran un formato de vídeo, Pierre Bertin explica exactamente qué ha cambiado en la plataforma en este vídeo de YouTube.



Acerca de RollerAds

RollerAds es una plataforma publicitaria global integral especializada en marketing de afiliación, monetización de tráfico y soluciones de publicidad basada en resultados en múltiples GEO y verticales. Con más de 7.000 millones de impresiones diarias, más de 300 ofertas de alto rendimiento, más de 60.000 anunciantes y 20.000 publishers directos, RollerAds continúa ampliando su alcance.



Para obtener más información: https://bit.ly/4uJ0trR

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