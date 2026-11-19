roomtorent ofrece a los propietarios de edificios en Madrid dos modelos para rentabilizar sus inmuebles - roomtorent

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa madrileña, que gestiona ya 44 apartamentos en nueve edificios de la ciudad, ofrece a los propietarios dos fórmulas: gestión a comisión o una renta fija durante diez años.

Madrid, 19 de noviembre de 2026.-Tener un edificio entero en Madrid es un activo valioso, pero sacarle partido exige tiempo: inquilinos, mantenimiento, vecinos, precios. Para los propietarios que quieren rentabilizarlo sin convertirse en gestores, roomtorent ha hecho de la gestión de edificios completos su especialidad y busca nuevos edificios en la ciudad.

La compañía, con casi una década gestionando alquileres en Madrid, opera hoy 44 apartamentos repartidos en nueve edificios. Se dirige a propietarios de un edificio, inversores, family offices y promotores, a quienes ofrece un estudio gratuito de su inmueble para proponerles la fórmula que más les rinda.

Renta fija durante diez años

La fórmula que más interesa a quien no quiere preocuparse de nada es la renta fija. roomtorent alquila el edificio completo durante diez años y paga al propietario una renta el día 5 de cada mes, esté el inmueble lleno o vacío. Un solo contrato, sin riesgo de ocupación, y el edificio se devuelve en buen estado al final. Según cada caso, la empresa puede ayudar también con la reforma y el mobiliario.

Gestión a comisión

Para quien prefiere seguir cobrando directamente de las plataformas, roomtorent ofrece la gestión integral a comisión: anuncio, precio, atención a los inquilinos, limpieza y mantenimiento, sin cuota fija y sin permanencia.

Un edificio se cuida entero

Gestionar un edificio completo exige cuidar también a los vecinos y al barrio. Por eso roomtorent trabaja con check-in online y documentación de cada inquilino, normas claras de la casa y atención 24 horas.

Un edificio no es la suma de sus pisos: es una sola operación que hay que cuidar entera, desde la ocupación hasta la relación con los vecinos. Lo gestionamos como si fuera nuestro, explica Alberto Soto, fundador de roomtorent.

Estudio gratuito para propietarios

Los propietarios de un edificio en Madrid pueden pedir un estudio gratuito y sin compromiso en roomtorent. En su página de edificios la empresa explica cómo trabaja con cada fórmula.

Sobre roomtorent

roomtorent es una empresa madrileña de gestión de alquileres especializada en edificios completos y en pisos turísticos y de temporada. Ofrece gestión a comisión con su Método 80/20 y renta garantizada para propietarios que prefieren un ingreso fijo.



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