SAFO AI Investments SL apoya a El Jardinet dels Gats en Barcelona y presenta su proyecto YESTA

Representantes de SAFO AI Investments SL junto a El Jardinet dels Gats durante una visita - SAFO AI INVESTMENTS SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 9 de noviembre de 2026.

SAFO AI Investments SL apoya a El Jardinet dels Gats en Barcelona y avanza en el desarrollo de YESTA

La empresa barcelonesa de inversión y tecnología realiza una aportación económica a una entidad de protección animal y refuerza su compromiso con la comunidad local.

BARCELONA, 5 de noviembre de 2026. — SAFO AI Investments SL, empresa con sede en Barcelona especializada en inversión estratégica, inteligencia artificial y desarrollo empresarial, ha realizado una aportación económica a El Jardinet dels Gats, una asociación sin ánimo de lucro dedicada al rescate y protección de gatos abandonados y vulnerables en Barcelona.

La contribución se efectuó durante una visita al refugio de la asociación, situado en la zona de La Rambla. En representación de SAFO AI participaron el Dr. Sakib M. Rahman, director de Desarrollo de Negocio (Chief Business Officer); David Caballero, responsable de Operaciones y Desarrollo de Negocio; y María del Mar, responsable de Recursos Humanos.

El equipo fue recibido por Alex, representante de El Jardinet dels Gats, quien explicó las actividades de la organización y su trabajo en favor del bienestar animal.

Compromiso con el bienestar animal

Fundada en 2008, El Jardinet dels Gats trabaja para mejorar las condiciones de vida de los gatos abandonados y comunitarios, especialmente en el distrito de Ciutat Vella.

La asociación desarrolla actividades de rescate, atención veterinaria, esterilización, acogida, adopción y sensibilización ciudadana. Su labor se sostiene gracias a la colaboración de voluntarios, donaciones y el apoyo de la comunidad.

Con esta aportación, SAFO AI reconoce la dedicación de la entidad y reafirma su compromiso de colaborar con iniciativas sociales que contribuyan positivamente a Barcelona.

Emprendimiento responsable y responsabilidad social

SAFO AI considera que el crecimiento empresarial, la innovación y el compromiso social deben avanzar conjuntamente. Desde su sede en Barcelona, la compañía busca desarrollar oportunidades de negocio y mantener una participación activa en la comunidad local.

El Dr. Sakib M. Rahman, director de Desarrollo de Negocio de SAFO AI Investments SL, señala:

«El éxito empresarial no debería medirse únicamente por los resultados financieros, la rentabilidad de las inversiones o los avances tecnológicos. También tenemos la responsabilidad de contribuir a las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad. Barcelona ocupa ahora un lugar importante en la trayectoria de nuestra empresa, y apoyar a organizaciones como El Jardinet dels Gats es una forma significativa de expresar nuestro compromiso con la solidaridad, el emprendimiento responsable y el bienestar de la comunidad».

La visita permitió al equipo directivo conocer directamente la labor de la asociación y reconocer el trabajo de sus voluntarios.

YESTA: una futura plataforma digital de servicios para el hogar

Paralelamente a sus actividades de inversión y asesoramiento, SAFO AI Investments SL está desarrollando YESTA, una nueva marca tecnológica orientada al mercado español de servicios para el hogar.

El proyecto tiene como objetivo facilitar el acceso a servicios domésticos mediante una plataforma digital integrada que conecte a los consumidores con profesionales especializados en limpieza, mantenimiento, reparaciones y otras necesidades del hogar.

YESTA pretende ofrecer una experiencia cómoda, transparente y eficiente, poniendo especial atención en la satisfacción del cliente y la calidad del servicio.

Barcelona será el mercado inicial del proyecto, cuya estrategia contempla una posible expansión a otras ciudades españolas y, posteriormente, a determinados mercados europeos.

Actualmente, YESTA se encuentra en fase de planificación y desarrollo. SAFO AI comunicará nuevos avances a medida que se concrete su hoja de ruta tecnológica y operativa.

Tecnología con un enfoque humano

A través de proyectos como YESTA, SAFO AI pretende impulsar soluciones tecnológicas que respondan a necesidades cotidianas y generen oportunidades para profesionales y proveedores locales.

La empresa considera que la innovación y la responsabilidad social pueden complementarse para contribuir al desarrollo económico y al bienestar de las comunidades.

Su colaboración con El Jardinet dels Gats forma parte de esta visión empresarial, que busca combinar el crecimiento sostenible con una participación responsable en la sociedad.

SAFO AI consolida su presencia europea en Barcelona

La iniciativa se produce después del anuncio de la expansión europea de SAFO AI y del establecimiento de su sede en Barcelona.

Desde esta ubicación, la compañía continúa explorando oportunidades en inteligencia artificial, inversión estratégica, transformación digital, consultoría empresarial y desarrollo de servicios tecnológicos.

Barcelona constituye la base de sus actividades europeas y del desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, entre ellas YESTA.

Sobre SAFO AI Investments SL

SAFO AI Investments SL es una empresa con sede en Barcelona dedicada a la inversión estratégica, inteligencia artificial, consultoría empresarial, transformación digital y desarrollo internacional de negocios.

Su actividad se centra en identificar y desarrollar oportunidades que combinen tecnología, emprendimiento y crecimiento sostenible a largo plazo.

Web: www.safoventures.com

Sobre YESTA

YESTA es una marca digital de servicios para el hogar en desarrollo bajo SAFO AI Investments SL. Su objetivo es conectar a los usuarios con profesionales de limpieza, mantenimiento, reparaciones y otros servicios domésticos, comenzando por Barcelona.

Sobre El Jardinet dels Gats

El Jardinet dels Gats es una asociación sin ánimo de lucro fundada en Barcelona en 2008, dedicada al rescate, protección y bienestar de gatos abandonados y comunitarios.

Web: www.eljardinetdelsgats.org