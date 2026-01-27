Samla International Race 2026 concluye con éxito - Visit Qatar

Visit Qatar celebra con éxito la Samla International Race 2026, consolidando la carrera como un evento internacional de resistencia que ha reunido a atletas de 50 nacionalidades

Visit Qatar, en colaboración con Samla Race, ha concluido con éxito la Samla International Race 2026, celebrada el 24 de enero, marcando un hito importante al dar la bienvenida a 50 atletas de todo el mundo que compitieron junto a residentes que representan una amplia variedad de nacionalidades. La carrera atrajo a 336 participantes de 50 nacionalidades.



Lanzada por primera vez en 2017, la Samla Race se ha convertido en un referente del calendario deportivo de Catar, celebrando este año su primera edición global.



Los atletas compitieron en seis etapas consecutivas, incluyendo una natación en aguas abiertas de 3 kilómetros, una carrera de 21 kilómetros, un segmento de ciclismo de montaña de 22 kilómetros, una etapa de kayak de 4 kilómetros, una segunda sección de ciclismo de 22 kilómetros y una carrera final de 28 kilómetros hasta la línea de meta.



En la categoría masculina, Bradly Weiss obtuvo el primer lugar, seguido por Henri Schoeman y Milan Brons. En la categoría femenina, Rachel Klamer se llevó la victoria, con Jessica Learmonth y Maria Nogueira completando el podio.



Se registró un total de 1.200 espectadores y asistentes a lo largo del recorrido de la carrera y en las activaciones asociadas. La fuerte asistencia refleja el creciente interés por la Samla Race y su evolución hacia un evento internacional competitivo de resistencia.



La carrera reunió a atletas masculinos y femeninos de élite de Catar y del extranjero, ofreciendo un desafío de resistencia único que puso a prueba la fuerza física, la resistencia y la adaptabilidad a lo largo de los diversos paisajes naturales de Catar.



El evento se realizó con el apoyo de socios estratégicos clave, incluyendo Katara Hospitality, Qatar Insurance Group, Defender - Al Fardan y Mazzraty, con Red Bull como socio oficial de bebida energética. ASICS participó como socio oficial de indumentaria deportiva.



La exitosa realización de la Samla International Race 2026 respalda la estrategia de Visit Qatar de organizar eventos deportivos de alto impacto que contribuyan al crecimiento del turismo deportivo, posicionando a la Samla Race como una carrera emblemática de resistencia dentro del creciente calendario deportivo de Catar.



