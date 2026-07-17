Securfix impulsa su crecimiento como fabricante con una nueva gama de puertas para vallas metálicas - Securfix

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía amplía su catálogo con una solución desarrollada para completar cualquier proyecto de cerramiento, combinando fabricación de alta calidad, máxima durabilidad y un diseño pensado para facilitar la instalación.

España, 17 de julio de 2026.- Cada vez son más los clientes que buscan una solución completa para cerrar una parcela, un jardín o una instalación industrial sin tener que recurrir a distintos proveedores. Con ese objetivo, Securfix, fabricante especializado en vallas metálicas, presenta su nueva gama de puertas para valla metálica, diseñada para integrarse con el resto de sus sistemas de vallado y ofrecer una solución completa, robusta y duradera.

Este lanzamiento supone un paso más en la evolución del catálogo de la compañía, que continúa desarrollando nuevos productos para cubrir todas las necesidades relacionadas con el cerramiento perimetral. La filosofía de Securfix es clara: diseñar soluciones que faciliten el trabajo de instalación y aporten mayor calidad y fiabilidad al usuario final.

"Nuestra prioridad no es tener el catálogo más amplio, sino desarrollar productos que realmente mejoren lo que ya existe en el mercado", señalan desde Securfix. "Cada nuevo lanzamiento responde a una necesidad detectada entre nuestros clientes y refleja nuestra apuesta por la innovación y la fabricación de soluciones de alto nivel."

Diseñadas para durar

Las nuevas puertas han sido desarrolladas para ofrecer un equilibrio entre resistencia, estética y facilidad de instalación. Se fabrican en acero de alta calidad con acabado galvanizado y pintado, una combinación que proporciona una excelente protección frente a la corrosión y garantiza un comportamiento óptimo incluso en condiciones de exterior exigentes.

La gama está disponible en versiones de una hoja y doble hoja, con diferentes dimensiones para adaptarse a todo tipo de accesos, desde viviendas unifamiliares hasta instalaciones industriales, agrícolas o comerciales.

Además, cada puerta puede configurarse en cuatro colores —verde, gris antracita, gris claro y blanco— y cuenta con un diseño reversible, que permite elegir el sentido de apertura durante el montaje y simplifica considerablemente la instalación.

Como novedad, los clientes también pueden seleccionar el sistema de cierre que mejor se adapte a cada proyecto: cerradura con maneta, para accesos de uso habitual, o bisbaldó para candado, una solución práctica y robusta para cerramientos donde se prioriza la sencillez y la resistencia.

Fabricar para innovar

A diferencia de muchas empresas del sector que limitan su actividad a la distribución, Securfix mantiene una clara vocación de fabricante. Esta posición le permite evolucionar continuamente sus productos, introducir mejoras de diseño y desarrollar nuevas soluciones a partir de las necesidades reales del mercado.

La nueva gama de puertas forma parte de esa estrategia de innovación continua, cuyo objetivo es ofrecer productos más resistentes, más funcionales y más fáciles de instalar, sin renunciar a una excelente relación calidad-precio.

Con esta incorporación, Securfix da un paso más hacia un catálogo integral de cerramientos metálicos, en el que paneles, postes, accesorios y puertas comparten los mismos estándares de calidad y permiten ejecutar proyectos completos con un único fabricante.

Un catálogo pensado para el profesional

El crecimiento del catálogo responde también a la voluntad de simplificar el trabajo de distribuidores, instaladores y empresas de construcción. Centralizar el suministro de todos los componentes del cerramiento en un único fabricante permite garantizar la compatibilidad entre productos, reducir tiempos de gestión y asegurar un nivel de calidad homogéneo en toda la instalación.

Con esta nueva gama de puertas para valla metálica, Securfix continúa consolidándose como uno de los fabricantes de referencia en el sector del cerramiento metálico, apostando por la innovación, la calidad y el desarrollo constante de soluciones que respondan a las necesidades actuales del mercado.

Sobre Securfix

Securfix es un fabricante especializado en vallados, cerramientos metálicos y sistemas de protección perimetral. Diseña y desarrolla soluciones para aplicaciones residenciales, industriales, agrícolas y comerciales, con un firme compromiso por la calidad, la innovación y la mejora continua de sus productos. Su catálogo incluye paneles metálicos, mallas, postes, puertas y accesorios, ofreciendo soluciones completas para proyectos de cerramiento en toda España.

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