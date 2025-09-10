El seguro de cancelación de entradas protege al usuario ante una venta cada vez más anticipada

(Información remitida por la empresa firmante)

Un procedimiento médico o problemas laborales son solo algunos de los imprevistos que Allianz Partners contempla en su seguro de cancelación de entradas, con el que protege la economía del usuario en un contexto en el que el precio medio de las entradas ha aumentado más de un 40% en los últimos dos años

Madrid, 10 de septiembre de 2025.- El ocio musical moviliza a millones de personas cada año en España, que ya se ha consolidado como uno de los mercados de música en directo más potentes. Cuestiones como el clima o su éxito como destino vacacional, ha llevado a que los eventos musicales sean clave en la oferta cultural del país, especialmente durante los meses de verano: según la Asociación de Promotores Musicales, solo en 2024 los festivales más concurridos durante la época estival en España reunieron a más de 1,25 millones de personas.



A pesar de su popularidad, este ocio trae consigo todo tipo de gastos asociados en los que el espectador incurre mucho antes de que llegue la fecha del evento, como el transporte o alojamiento si tiene lugar en otra ciudad, o el coste de la propia entrada. De hecho, el precio de las entradas ha aumentado de media un 41% en los dos últimos años, según los últimos Observatorios de la Música en Vivo de Ticketmaster. Por ello, Allianz Partners, empresa líder en seguros y asistencia, recalca la importancia de contar con un seguro de cancelación de entradas que, ante imprevistos que impidan asistir al evento, reembolse al cliente el precio de la entrada.



Y es que algunos eventos musicales ponen sus entradas a la venta con más de un año de antelación, lo que dificulta al usuario anticiparse a las circunstancias que puedan darse y que, llegado el momento, puedan impedirle acudir. Gracias al seguro de cancelación de entradas, el cliente queda protegido de una compra que suele estar impulsada por la emoción y por el riesgo de que las entradas se acaben al poco tiempo de haber salido a la venta. Las coberturas que incluye este seguro de cancelación son: problemas laborales (el motivo de cancelación más frecuente), enfermedad o lesión del beneficiario o de un familiar, tratamiento quirúrgico, muerte, avería o accidente en el vehículo, demora de la llegada del medio de transporte en el que el asegurado llegue al evento o reparaciones urgentes en el hogar.



Belén del Castillo, Head of Travel&BPO and Special Operations de Allianz Partners España, comenta: "Las entradas de conciertos y festivales cada vez se venden con mayor antelación, por lo que es muy difícil saber qué imprevistos pueden surgir para cuando llegue la fecha del evento. Caer enfermos, un nuevo trabajo, un accidente o un imprevisto familiar pueden impedirnos hacer uso de esas entradas que tanto dinero costaron". Además, recalca que "gracias al seguro de cancelación de entradas, el usuario no solo protege su economía, sino que también gana en tranquilidad al saber que, de ocurrir algo, el seguro le permitirá recuperar el dinero que pagó por su entrada".







Contacto

Nombre contacto: Prensa Allianz Partners

Descripción contacto: Allianz Partners

Teléfono de contacto: 639 26 92 53

