Seis instituciones de EDUCA EDTECH Group reconocidas en el ranking Mejores Másteres Online 2026 de El Mundo

Parte del equipo de EDUCA EDTECH Group en su jornada de trabajo - EDUCA EDTECH Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Un total de ocho programas del grupo educativo han sido destacados en la última edición del ranking publicado por el diario El Mundo. Entre los principales hitos, destaca la presencia de INESEM Business School entre las instituciones reconocidas por su oferta MBA

Madrid, 8 de octubre de 2026.- Seis instituciones pertenecientes a EDUCA EDTECH Group han sido seleccionadas en la nueva edición del ranking Mejores Másteres Online 2026 elaborado por el diario El Mundo. La clasificación destaca ocho programas formativos del grupo en diversas áreas de especialización, consolidando la presencia de sus instituciones en el sector de la formación online en España.



El reconocimiento alcanza a seis entidades del ecosistema: Structuralia, INEAF, CEUPE, Euroinnova, INESALUD e INESEM Business School. Los programas seleccionados se sitúan entre los cinco mejores de sus respectivas categorías, abarcando sectores como energía, medio ambiente, fiscalidad, comercio internacional, diseño, salud, emprendimiento y tecnología.



Dentro de los resultados obtenidos, destaca la inclusión de INESEM Business School entre las instituciones reconocidas por su oferta MBA, además de contar con programas destacados en los ámbitos de Emprendimiento y Tecnología. Esta mención refuerza la posición de la escuela en la formación de perfiles orientados a la gestión y dirección empresarial.



La distribución por áreas de especialización refleja el modelo del grupo: Structuralia ha sido reconocida en Energía y Medio Ambiente; INEAF, en Asesoría Fiscal; CEUPE, en Comercio Internacional; Euroinnova, en Diseño Gráfico; INESALUD, en Gestión Sanitaria; e INESEM, en Emprendimiento y Tecnología.



La edición 2026 del ranking analiza 160 programas distribuidos en 32 categorías. Para su elaboración, se evalúan 25 criterios que abarcan la calidad del profesorado, la innovación docente, la flexibilidad, la atención tutorial, la realización de prácticas y la inserción laboral, entre otros factores vinculados tanto a la institución como a los resultados obtenidos por los egresados.



Al respecto, Santiago Ruiz de Velasco, CEO de EDUCA EDTECH Group, comenta: "Que seis de nuestras instituciones estén presentes en una clasificación de estas características demuestra la fortaleza de un modelo basado en la especialización. Cada institución responde a una realidad profesional distinta, pero todas comparten una misma exigencia: mantener el conocimiento actualizado, aprovechar la tecnología y conseguir que la formación tenga una aplicación real en la trayectoria profesional del estudiante".



El modelo educativo del grupo integra equipos multidisciplinares que incluyen docentes, especialistas de contenidos y profesionales de tecnología y atención al alumnado. Esta estrategia busca que cada centro educativo desarrolle autoridad en su sector específico, apoyándose en la estructura tecnológica y la capacidad de gestión de todo el ecosistema de EDUCA EDTECH Group.

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