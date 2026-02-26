Sevilla ha presenta hoy el FIM X-Trial de las Naciones 2026 en el Palacio de los Marqueses de la Algaba

Sevilla ha presenta hoy el FIM X-Trial de las Naciones 2026 en el Palacio de los Marqueses - WINNITE SPORT, SL

Palacio de los Marqueses de la Algaba ha acogido hoy la presentación oficial del 14 de marzo, reuniendo a los mejores pilotos del mundo en una de las competiciones más espectaculares del calendario internacional del trial indoor.



Sevilla, 26 de febrero de 2026 – Elha acogido hoy la presentación oficial del FIM X-Trial de las Naciones Sevilla 2026 , evento organizado por Winnite Sport, que se celebrará el próximo, reuniendo a los mejores pilotos del mundo en una de las competiciones más espectaculares del calendario internacional del trial indoor.

El acto ha contado con la participación de Dña. Carmen María Tena Aguilar, Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Sevilla; D. Gorka Lerchundi Rebollo, director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía; Dña. Mariola Rus Rufino, directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta de Andalucía; Rodrigo Castro, CEO del X-Trial; Juan Álvarez, presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Motociclismo; y Gabriel Marcelli, piloto que representará a España en el campeonato y actual número dos del ranking mundial.





El FIM X-Trial de las Naciones llegará a Sevilla el próximo 14 de marzo, convirtiendo a la capital andaluza en el epicentro mundial del trial indoor con la participación de las principales potencias internacionales de este deporte. La competición reunirá a las selecciones nacionales más destacadas del panorama actual, con equipos procedentes de España, Italia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, entre otros países confirmados.





38 veces campeón del mundo Toni Bou, que estará acompañado por



España defenderá su condición de referente mundial con un equipo de máximas garantías liderado por el, que estará acompañado por Gabriel Marcelli , uno de los pilotos con mayor proyección del campeonato y actual número dos del ranking mundial.

Durante la presentación, Carmen María Tena Aguilar destacó que:

“Para Sevilla es un orgullo acoger una competición de este nivel internacional que sitúa a nuestra ciudad como referente en la organización de grandes eventos deportivos y que, además, permitirá acercar el motociclismo a todos los aficionados sevillanos.”

Por su parte, Gorka Lerchundi Rebollo subrayó que:

“Eventos como el FIM X-Trial de las Naciones contribuyen a posicionar Andalucía como un destino deportivo de primer nivel, generando actividad económica y atrayendo a visitantes nacionales e internacionales.”

Asimismo, Rodrigo Castro, CEO del X-Trial, señaló:

“El X-Trial de las Naciones no solo es una competición deportiva, sino también un espectáculo que combina técnica, emoción y entretenimiento para toda la familia. Sevilla vivirá una noche única con los mejores pilotos del mundo luchando por el título.”

Finalmente, el piloto español Gabriel Marcelli aseguró que:

“Competir en casa siempre es especial. Representar a España en Sevilla será una gran responsabilidad y esperamos ofrecer un gran espectáculo a todos los aficionados.”

El FIM X-Trial de las Naciones Sevilla 2026 reunirá así a los mejores especialistas del mundo en una competición por equipos que promete emoción, espectáculo y una lucha directa por el título mundial en uno de los eventos más esperados del calendario internacional.





xtrialsevilla.com y en Las entradas para el evento ya están disponiblesy en CTICKETS a precios populares desde 19€ y entradas infantiles hasta 12 años para que nadie se lo pierda.

Sevilla, 26 de febrero de 2026.