SheMoves; Hacia una movilidad urbana con perspectiva de género

Madrid, 21 de julio de 2026.-

SheMoves: Mujeres en Movilidad, organizado por EIT Urban Mobility, una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un organismo de la Unión Europea, en colaboración con WITAM y AEDIVE, reunió el pasado jueves 09 de julio en Madrid a representantes del sector público, empresas, emprendedoras y academia para poner en el centro el papel de las mujeres en la movilidad urbana y acordar pasos concretos hacia sistemas más inclusivos y sostenibles.

La jornada arrancaba con la premisa de un diagnóstico claro: en la Unión Europea, solo el 22% de la fuerza laboral del sector del transporte está compuesta por mujeres, y la brecha se reproduce en el emprendimiento y en las posiciones de decisión dentro del ecosistema tecnológico y de movilidad.

El evento fue inaugurado por representantes clave de las entidades organizadoras. María Paula Caycedo, directora de Ecosystem & Business Development en EIT Urban Mobility, recordaba en su discurso una realidad cotidiana: muchas mujeres no viajan de A a B, sino que encadenan trayectos de cuidados, trabajo y recados. Cuando la ciudad ignora estos patrones, aumentan el cansancio, la inseguridad y las barreras de acceso. La solución pasa por el diseño y los datos: intervenciones sencillas y, sobre todo, escuchar mejor y medir de manera distinta, con una participación diversa y datos desagregados.

Por su parte, María Romera, directora de Regulación y Asuntos Públicos de AEDIVE, subrayó la necesidad de aumentar la presencia de las mujeres en puestos de liderazgo. Afirmó que "donde hay liderazgo femenino, los resultados son mejores". Romera destacó la importancia de que las mujeres tengan visibilidad, que sean quienes cuenten lo que hacen y participen en foros de decisión, enfatizando que la diversidad no es solo un lema, sino una estrategia para la competitividad.

Finalmente, Lola Órtiz, presidenta de WITAM, destacó que, aunque hay talento femenino en movilidad, su visibilidad es limitada. Argumentó que “necesitamos más presencia en la alta dirección y en los oficios operativos” y llamó a inspirar a las generaciones futuras con un diseño urbano que considere las necesidades de todas las personas.

Tras los discursos, las invitadas pudieron disfrutar de una tarde de networking en la que compartieron experiencias. El evento contó además con representantes del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, el ayuntamiento de Madrid y de los principales operadores de transporte de la capital, así como con representantes del sector privado y de empresas emergentes,

Este evento forma parte de las diversas acciones y programas que EIT Urban Mobility implementa para fomentar la movilidad urbana desde una perspectiva de género. Foros que son fundamentales no solo para visibilizar el talento femenino, sino también para establecer redes de colaboración que impulsen cambios significativos en el sector. Promover la diversidad en la movilidad representa un avance social esencial y una estrategia clave para un futuro más innovador y sostenible. EIT Urban Mobility avanza en este cambio con acciones concretas, buscando la paridad en su equipo y en los puestos de dirección, así como estableciendo metas claras para incrementar la presencia femenina en educación, innovación y startups. El mensaje es claro: es imperativo escuchar a las mujeres, apoyar su liderazgo y traducir sus experiencias en decisiones de diseño. De este modo, la movilidad deja de ser un desafío diario y transforma la ciudad en un lugar más amable, seguro y accesible para todas las personas.

Sobre EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility, una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un organismo de la Unión Europea, tiene como objetivo aportar soluciones innovadoras y acelerar la transición hacia un sistema de transporte realmente multimodal, integrado y centrado en el usuario. Como la principal comunidad europea de innovación en movilidad urbana, EIT Urban Mobility trabajará para evitar la fragmentación facilitando la colaboración entre ciudades, empresas, educación, investigación e innovación para resolver los retos más urgentes de las ciudades. Las ciudades se convertirán en “laboratorios vivos” donde las empresas y los centros educativos y de investigación de la comunidad demostrarán cómo las nuevas tecnologías pueden funcionar para resolver los problemas reales en ciudades reales al transportar personas, bienes y residuos de manera inteligente. Más información en: www.eiturbanmobility.eu/

Más información en: www.eiturbanmobility.eu.

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Sandra Prades – sandra.prades@eiturbanmobility.eu

Sobre WITAM

WITAM es la asociación de mujeres profesionales del sector del transporte y la movilidad en España, cuyo propósito es impulsar el liderazgo femenino, visibilizar el talento profesional de las mujeres y generar redes de colaboración transformadoras en uno de los sectores más estratégicos. Desde el ferrocarril hasta la movilidad urbana, desde la logística hasta la innovación en transporte sostenible, las mujeres están liderando el cambio.

Contacto de prensa

witam@witam.es

Sobre AEDIVE

Creada en abril de 2010, AEDIVE es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, una entidad que engloba toda la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica y del vehículo conectado y autónomo en España y Portugal. AEDIVE cuenta con cerca de 260 empresas asociadas

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Miguel Ángel Jiménez | dircom@aedive.es