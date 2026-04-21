Siwa Clinic y Basque Team: prevención y biomecánica en el éxito de Egoitz Bijueska

Egoitz Bijueska, integrante de Basque Team. - BASQUE TEAM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de abril de 2026.- Tras el reciente oro mundial en Sao Paulo del joven skater vizcaíno de 15 años, el centro bilbaíno especializado en columna y motricidad pone en valor la importancia de contar con una atención médica integral y preventiva cerca de casa para el rendimiento deportivo

El deporte de élite exige llevar el cuerpo al límite, y detrás de cada gran éxito suele haber un minucioso trabajo de preparación, recuperación y, sobre todo, prevención. Así lo demuestra el reciente hito histórico del jovencísimo skater bilbaíno de 15 años, Egoitz Bijueska, integrante de Basque Team, quien acaba de coronarse Campeón del Mundo en la modalidad de park en Sao Paulo con una espectacular y épica actuación, sobreponiéndose incluso a problemas físicos durante la competición.

Para alcanzar este nivel de excelencia, deportistas como Egoitz necesitan un respaldo médico de primer nivel. En este sentido, Siwa Clinic, centro médico bilbaíno especializado en problemas de espalda, articulaciones y motricidad, se enorgullece de su estrecha colaboración con Basque Team, ayudando a sus atletas en sus procesos de recuperación y en el cuidado integral de su salud musculoesquelética. De hecho, el propio Egoitz pasó recientemente por las instalaciones de la clínica para optimizar su estado físico de cara a los exigentes retos internacionales.

La filosofía de Siwa Clinic encaja a la perfección con las necesidades del deporte de alto rendimiento. Frente al enfoque tradicional que solo actúa cuando aparece el dolor, la clínica hace un hincapié absoluto en la prevención. A través de sus estudios biomecánicos de la columna y la marcha, y de sus análisis musculares funcionales, el equipo de más de 20 especialistas (que incluye neurocirujanos, médicos osteópatas y traumatólogos deportivos) es capaz de anticiparse a posibles dolencias, corrigiendo desequilibrios antes de que se conviertan en lesiones crónicas.

"Contar en Bizkaia con un centro altamente especializado en la mecánica de la espalda y las articulaciones supone una ventaja competitiva fundamental para nuestros deportistas", señalan desde la clínica. "El skate, al igual que otras disciplinas de Basque Team, exige una motricidad impecable y somete a la columna a grandes impactos. Nuestro modelo de Valoración 360º nos permite blindar la salud del atleta, asegurar recuperaciones más rápidas y prolongar su vida deportiva al máximo nivel".

El triunfo de Egoitz Bijueska en Brasil, donde demostró un talento de otro planeta al firmar un 95.83 en la 'Golden Round', es una celebración para todo el deporte vasco y reafirma el compromiso de Siwa Clinic de seguir aplicando la ciencia médica más avanzada y preventiva al servicio de los campeones del presente y del futuro.

Acerca de Siwa Clinic

Ubicada en Deusto (Bilbao), Siwa Clinic es un espacio clínico disruptivo de más de 1.100 m dedicado a la salud de la espalda y las articulaciones. Su método integra a diferentes especialistas bajo una visión holística y preventiva, contando con tecnología de vanguardia y laboratorios biomecánicos para ofrecer soluciones efectivas tanto a pacientes particulares como a deportistas de élite.

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