Sklum y Panorama Village unieron diseño y hospitalidad premium en el Gran Premi de Catalunya de MotoGP

El pasado fin de semana, el Circuit de Barcelona-Catalunya fue el escenario donde Sklum y Panorama Village ofrecieron una experiencia de hospitalidad única durante el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. La combinación entre el diseño contemporáneo de la firma valenciana y la propuesta de exclusividad y entretenimiento de Panorama Village transformó el evento en una vivencia inolvidable para los asistentes.

Una experiencia premium en Barcelona

Del pasado 5 al 7 de septiembre, los invitados disfrutaron de un espacio exclusivo situado en una localización privilegiada del trazado, desde donde pudieron seguir gran parte de la acción en pista. Panorama Village volvió a demostrar por qué se ha consolidado como referencia en hospitalidad premium en competiciones como Fórmula 1 o MotoGP, así como en eventos culturales y corporativo de primer nivel.

La propuesta se sustentó en cuatro pilares fundamentales: máxima exclusividad, cercanía a la acción, alta gastronomía y música en directo (El Domingo de MotoGP, Nil Moliner sorprendió con un exclusivo concierto en el Gardende Panorma Village), lo que convirtió cada momento en una experiencia completa que fue mucho más allá de la competición.

El sello de diseño de Sklum

Una vez más, la colaboración con Sklum aportó un valor diferencial al espacio. Con su mobiliario versátil y actual, la marca creó un entorno sofisticado y acogedor que reforzó el carácter exclusivo de Panorama Village. El resultado fue un ambiente donde el diseño y el confort convivieron en armonía con la emoción del motor.

Desde su fundación en 2017, Sklum se ha consolidado como un referente internacional en diseño de interiores, presente en más de 10 países. En Barcelona, su filosofía de transformar cada rincón en una expresión de estilo encontró un escenario perfecto para conectar con la energía del cliente más exigente.

Declaración de Panorama Village

"Cada evento es una oportunidad para sorprender, y en Catalunya, una vez más, lo hemos conseguido gracias a la unión con Sklum. Juntos hemos creado un espacio donde el deporte, la gastronomía y el diseño se transformaron en una experiencia única e irrepetible", señaló Pau Clavero, director de Panorama Village.

