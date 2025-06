Solo el 9% de las PYMES españolas han alcanzado la madurez en ITSM, según EasyVista

(Información remitida por la empresa firmante)

EasyVista y OTRS Group presentan los resultados del estudio "El panorama de las TI para las PYMES en 2026", basado en las respuestas de más de 1.000 profesionales de TI que pertenecen a pequeñas y medianas empresas en 11 países. La IA se ha convertido en una oportunidad para mejorar la eficiencia de las PYMES y afrontar la escasez de personal cualificado. Las prioridades de las empresas españolas para este 2026 es aumentar la automatización y productividad e integrar herramientas de IA.

Madrid, 24 de junio de 2025.- En lo que respecta a España, el informe revela una actitud proactiva hacia la incorporación de la inteligencia artificial (IA) y automatización pero todavía enfrentan retos importantes en la madurez de sus procesos ITSM. El objetivo de este sondeo es constatar cómo las PYMES adoptan una mentalidad más estratégica en la gestión de TI.



Solo el 9% de las empresas españolas demuestra tener un enfoque maduro en ITSM. El 51% de las que aún no lo han conseguido, aseguran que están a un solo paso de alcanzarla. Las empresas españolas destacan tres grandes prioridades: automatizar flujos de trabajo, aumentar productividad con herramientas avanzadas de TI e incorporar la IA.



En otros países hay mayor preocupación por la seguridad en TI (41%) que en España (28%). "No es que la seguridad no sea una prioridad en España. En países como Alemania, Francia y Reino Unido se enfrentan a una presión normativa más intensa, haciendo que la seguridad sea prioritario en sus agendas", explican los autores del estudio.



La adopción de ITSM en departamentos como RRHH, atención al cliente y finanzas aún presenta margen de mejora en las pymes españolas. Aunque su uso ronda el 43-46%, está alineado con la media global. Para EasyVista, extender ITSM más allá de TI es clave para impulsar la eficiencia y el crecimiento sostenible.



Las PYMES españolas identifican los mismos retos que otros países: lentitud de respuesta a problemas de TI (42%), falta de integración entre las herramientas (37%) y limitaciones presupuestarias (42%). Ademas de estos desafíos globales, en España, se percibe una escasez de personal especializado en TI (34%). Para mejorar en las prácticas de ITSM las empresa piensan que habría que dedicar más recursos a la formación interna (68%) y a la automatización e inteligencia artificial (62%). Solo el 22% de las PYMES españolas encuestadas han logrado integrar sus herramientas de gestión de servicios de TI (ITSM) y gestión de activos (ITAM).



La IA para mejorar procesos de ITSM e ITAM es una realidad para el 87% de las organizaciones a nivel global. En España crece en áreas como:



• Automatización de tareas repetitivas



• Predicción de incidentes



• Análisis de datos para la toma de decisiones



La implantación de la IA generativa comparte con otros mercados retos comunes como la preocupación por la ciberseguridad (19%) y falta de conocimiento sobre cómo desarrollarlo y gestionarlo (22%)



OTRS Group es el fabricante y proveedor más grande del mundo de la suite de gestión de servicios empresariales OTRS. Ofrece a las empresas soluciones de software independientes del sector para la comunicación estructurada en la atención al cliente, la gestión de servicios de TI y la gestión de la seguridad.



EasyVista es una multinacional tecnológica dedicada a potenciar las TI. Ayuda a las organizaciones a transformar la gestión de datos en una ventaja competitiva y a avanzar en la revolución de la IA con confianza y agilidad, ofreciendo una automatización perfecta, gestión sólida de servicios y escalabilidad global; para estandarizar, proteger y optimizar las operaciones de TI a gran escala.







