Estos son los destinos con mejor relación calidad-precio para Semana Santa según KAYAK

IBIZA - KAYAK

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de marzo de 2026.-

De Málaga a Varsovia, esta Semana Santa, los españoles pueden volar a destinos nacionales por menos de 145 € y a internacionales por menos de 180 €

A pocos días de que llegue uno de los periodos vacacionales más deseados del año, KAYAK, un buscador de viajes líder, revela cuáles son los destinos con mejor relación calidad-precio para esta Semana Santa. Desde escapadas a islas españolas hasta capitales europeas, los viajeros pueden encontrar vuelos de ida y vuelta por menos de 200 €, tanto dentro como fuera de España.



Natalia Diez-Rivas, Directora Comercial de KAYAK para Europa, añade: "En KAYAK sabemos que identificar dónde puede rendir más el dinero es clave a la hora de planificar un viaje. Por eso, trabajamos para ofrecer a los viajeros la información que necesitan para planificar mejor y aprovechar al máximo su presupuesto. Ya sea una escapada a una isla cercana o una escapada urbana a una capital europea, las Alertas de Precios de KAYAK pueden ayudar a los viajeros a seguir de cerca los precios y reservar en el momento adecuado".



Semana Santa 2026: los destinos nacionales e internacionales con mejor relación calidad-precio

Las Islas Baleares, junto a dinámicas ciudades peninsulares, son protagonistas en el ranking nacional de este año, que refleja una amplia variedad de opciones asequibles. Ibiza encabeza la lista con un precio medio de 68 € ida y vuelta en clase económica, seguida de Barcelona (98 € de media) y Palma de Mallorca (99 € de media).



Top 10 destinos nacionales con mejor relación calidad-precio y el precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase económica para Semana Santa 2026



1. Ibiza: 68 €



2. Barcelona: 98 €



3. Palma de Mallorca: 99 €



4. Madrid: 106 €



5. Valencia: 106 €



6. Bilbao: 111 €



7. Alicante: 123 €



8. Sevilla: 140 €



9. Málaga: 141 €



10. Mahón: 143 €



Para quienes prefieren cruzar fronteras, Italia y Portugal son protagonistas en el ranking de destinos internacionales, con dos ciudades italianas y portuguesas entre las de mejor relación calidad-precio. Milán (128 € de media) y Venecia (163 € de media) combinan el encanto italiano clásico, mientras que Oporto (128 € de media) y Lisboa (146 € de media) se posicionan como escapadas urbanas asequibles.



Top 10 destinos internacionales con mejor relación calidad-precio y el precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase económica para Semana Santa 2026



1. Milán, Italia: 128 €



2. Oporto, Portugal: 128 €



3. Tánger, Marruecos: 136 €



4. Londres, Reino Unido: 139 €



5. Lisboa, Portugal: 146 €



6. Venecia, Italia: 163 €



7. Dublín, Irlanda: 169 €



8. Bruselas, Bélgica: 170 €



9. Varsovia, Polonia: 172 €



10. París, Francia: 176 €



Más allá del top 10, existen otras ciudades europeas que también ofrecen interesantes oportunidades esta Semana Santa. En Polonia, Cracovia (205 € de media) destaca como una escapada cultural con una excelente relación calidad-precio, mientras que una de las capitales escandinavas, Copenhague (204 € de media), se consolida como una propuesta urbana y sofisticada lista para descubrir en una escapada corta.



Edimburgo (209 € de media), que se posiciona como el destino de mayor tendencia entre los españoles esta Semana Santa, también se mantiene como una opción con buena relación calidad-precio en comparación con otros destinos internacionales.







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