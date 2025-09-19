La startup BOKTON lanza la primera app que transforma cualquier libro en una playlist de Spotify con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa, nacida en Barcelona, une literatura y música con inteligencia artificial. Su app genera playlists personalizadas en Spotify a partir de cualquier libro, una propuesta que ya despierta interés entre lectores y clubes de lectura

Barcelona, 19 de septiembre de 2025.- Nace BOKTON, una aplicación pionera que une literatura y música gracias a la inteligencia artificial. Con un funcionamiento sencillo —por solo 1,99 €— los lectores pueden solicitar en cuestión de minutos una lista de reproducción de música única en Spotify inspirada en el libro que están leyendo.



Más allá de la innovación tecnológica, BOKTON convierte la inteligencia artificial en una experiencia cultural: cada playlist refleja la atmósfera, los temas y las emociones de la obra literaria, convirtiéndose en la "banda sonora" de la lectura. Así, la experiencia de leer se amplía y permanece en la memoria del lector incluso después de cerrar el libro.



"Creemos que cada libro tiene una banda sonora escondida. Nuestra misión es descubrirla y ponerla al alcance de los lectores", afirma Óscar Nogueras, fundador del proyecto.





En el mundo hay más de 2.200 millones de lectores habituales, según la Federación Internacional de Editores. Al mismo tiempo, Spotify supera los 600 millones de usuarios activos mensuales, la mayoría de los cuales escucha playlists de manera cotidiana. La combinación de ambas realidades abre una oportunidad cultural inédita: acompañar la lectura con música personalizada que intensifica las emociones del libro.



Apoyándose en la evidencia de la neurociencia —que demuestra cómo la música potencia memoria y emociones—, BOKTON transforma la lectura en una experiencia multisensorial: canciones que evocan la tensión de un thriller, la melancolía de una novela romántica o la magia de un relato fantástico.



Una comunidad en torno a la cultura

Además del servicio de playlists, BOKTON ha creado el Bok Club, una comunidad en Telegram donde clubes de lectura y amantes de los libros comparten experiencias, reciben listas exclusivas y participan en colaboraciones con autores. El objetivo: convertir la lectura en una vivencia compartida y accesible para todos.



Con sede en Barcelona pero con una clara vocación internacional, BOKTON quiere posicionarse como un referente cultural innovador. En sus primeras semanas de vida ya han comenzado a colaborar con clubes de lectura en España y Reino Unido, que disfrutan de playlists exclusivas creadas para sus encuentros.



Acerca de BOKTON

BOKTON es una plataforma digital que utiliza inteligencia artificial para generar playlists personalizadas en Spotify basadas en libros. Fundada en 2025 en Barcelona, su misión es transformar la manera en que leemos y recordamos las historias, combinando literatura y música de forma innovadora.







Contacto

Nombre contacto: Oscar Nogueras

Descripción contacto: BOKTON / Founder

Teléfono de contacto: 606670164

