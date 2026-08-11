De Stevenson a día de hoy; por qué la novela de aventuras sigue conquistando lectores - Editorial Soldesol

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de agosto de 2026.-Editorial Soldesol anuncia el lanzamiento de Tras los dientes de Bart II. La sonrisa en la oscuridad, la nueva novela de Javier Zamora Ortiz, una obra que combina aventura, thriller histórico y misterio para ofrecer a los lectores una historia repleta de enigmas, conspiraciones y manuscritos olvidados.

La publicación incorpora los elementos más representativos de la novela de aventuras clásica, adaptados a un ritmo narrativo actual que invita al lector a descubrir un misterio que se extiende a lo largo de cuatro siglos. Con esta nueva incorporación a su catálogo, Editorial Soldesol continúa apostando por obras capaces de combinar entretenimiento, calidad literaria y una narrativa que mantiene la tensión desde las primeras páginas.

La historia comienza cuando Alejandro Rubín descubre que el manuscrito de su próxima novela esconde un secreto mucho mayor de lo que imaginaba. Una hoja marcada años atrás por su abuelo, una misteriosa combinación de palabras y una inesperada persecución lo conducirán a seguir el rastro de un enigma que ha permanecido oculto durante siglos.

A medida que avanza la investigación, la narración traslada al lector hasta el siglo XVII, donde personajes históricos, conspiraciones políticas, espías y asesinatos se entrelazan para reconstruir el origen del misterio. La obra combina referencias históricas con una trama de suspense que mantiene un equilibrio entre la aventura clásica y el thriller contemporáneo.

Según destacan desde Editorial Soldesol, esta novela responde al creciente interés por historias que combinan acción, investigación y acontecimientos históricos, ofreciendo una experiencia de lectura que invita a descubrir cada pista junto a sus protagonistas.

La editorial señala que Tras los dientes de Bart II. La sonrisa en la oscuridad recupera la esencia de las grandes novelas de aventuras, incorporando elementos como manuscritos ocultos, secretos históricos y personajes que deberán enfrentarse a una compleja red de acontecimientos para alcanzar la verdad.

Con este lanzamiento, Editorial Soldesol amplía su catálogo con una nueva propuesta dirigida a los aficionados a la novela de aventuras, el misterio y la ficción histórica, consolidando su apuesta por autores y obras que acercan al lector historias capaces de combinar emoción, intriga y un sólido trabajo narrativo.

Tras los dientes de Bart II. La sonrisa en la oscuridad ya se encuentra disponible para su adquisición en Amazon y a través de los canales habituales de distribución.

Para más información sobre la obra y el catálogo de la editorial, los interesados pueden consultar la web de Editorial Soldesol.

Amazon: Tras los Dientes de Bart.

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