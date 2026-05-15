Stratesys reúne 50 directivos y expertos financieros para analizar la nueva era de la tesorería corporativa

Jornada de Tesorería Corporativa de Stratesys en Madrid - STRATESYS

(Información remitida por la empresa firmante)

La jornada abordó los principales retos que están transformando la función tesorera, desde la digitalización y la inteligencia artificial hasta la conectividad bancaria, la gestión de riesgos y la sostenibilidad. Durante el encuentro, Stratesys presentó la nueva versión de PYXIS, su solución para la gestión de tesorería en entornos SAP

Madrid, 14 de mayo de 2026. La función de tesorería está evolucionando hacia un modelo cada vez más estratégico, impulsado por la digitalización, la automatización de procesos y la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas basadas en inteligencia artificial. En un entorno donde la agilidad financiera, la conectividad y la visibilidad en tiempo real son cada vez más relevantes para la toma de decisiones, las compañías afrontan el reto de transformar sus áreas financieras para responder a un contexto empresarial cada vez más dinámico y complejo.

Así se puso de manifiesto durante el encuentro "La nueva era de la Tesorería Corporativa", organizado por Stratesys en Madrid, que reunió a 50 directivos financieros, expertos en el área, de 30 compañías de referencia en sus respectivos sectores, para analizar las últimas tendencias, retos y soluciones tecnológicas que marcarán el futuro de esta función clave dentro de las organizaciones.

La jornada contó con la participación de representantes de compañías líderes en los sectores logístico, financiero y tecnológico, quienes compartieron su visión sobre los principales retos que afrontan actualmente las áreas de tesorería. Durante el evento se abordaron cuestiones como el nuevo rol del tesorero, la elección entre plataformas integradas o soluciones especializadas, la conectividad con el ecosistema financiero, la transformación de pagos y cobros, la gestión de riesgos y la incorporación de criterios ESG.

Una tesorería cada vez más estratégica y conectada

La apertura institucional corrió a cargo de Ramón Montané, CEO y fundador de Stratesys, quien analizó las principales tendencias que están marcando la evolución de la tesorería corporativa y el papel cada vez más estratégico que desempeña esta función dentro de las organizaciones. Durante su intervención, ofreció una visión contrastada sobre la situación actual del mercado y hacia dónde se dirige.

Nuevas tendencias en la función tesorera

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la mesa redonda "Nuevas tendencias en la función tesorera", moderada por Ezequiel Porteiro, director del Centro de Excelencia de Tesorería de Stratesys.

Durante el debate, diversos expertos financieros analizaron cómo la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad están redefiniendo la función de tesorería dentro de las organizaciones. Entre los temas abordados destacaron la evolución del rol del tesorero, el debate entre apostar por una plataforma única o por diferentes soluciones especializadas, el impacto de la inteligencia artificial en tesorería y la creciente conectividad con el ecosistema financiero.

Asimismo, la mesa redonda puso el foco en la transformación de los procesos de pagos y cobros, la gestión de riesgos en un entorno marcado por la incertidumbre y el papel de la sostenibilidad y los criterios ESG dentro del área financiera. Los participantes también compartieron experiencias y aprendizajes sobre los procesos de transformación de tesorería, analizando qué estrategias están funcionando y cuáles son los principales retos que afrontan actualmente las organizaciones.

PYXIS, la solución de Stratesys para transformar la Tesorería SAP

El cierre de la jornada corrió a cargo de José Sala, socio director de Stratesys, quien trasladó las principales conclusiones del encuentro y abordó cómo Stratesys ayuda a organizaciones de distintos sectores a transformar sus áreas de tesorería con SAP S/4HANA.

Durante esta intervención, la compañía presentó la nueva versión de PYXIS, su solución para Tesorería SAP, diseñada para ampliar la funcionalidad, mejorar la calidad de la información y reducir los tiempos de implantación. Esta herramienta permite a las organizaciones avanzar hacia una gestión de tesorería más eficiente, conectada y orientada al dato, facilitando una mayor visibilidad sobre la información financiera y contribuyendo a optimizar los procesos de gestión en entornos SAP.

"Las áreas de tesorería están evolucionando hacia un modelo cada vez más estratégico, impulsado por la digitalización, la inteligencia artificial y la conectividad financiera. Con este encuentro hemos querido compartir experiencias reales y analizar cómo las organizaciones pueden afrontar esta transformación y prepararse para los retos del futuro", señaló Jose Sala, socio-director de Stratesys.

Con esta nueva versión, Stratesys refuerza su apuesta por acompañar a los departamentos financieros en su evolución hacia modelos más estratégicos, automatizados y alineados con los nuevos retos de la función tesorera.

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