Sunman confía a Tornasol Energy la exclusiva europea de su kit solar para balcón

(Información remitida por la empresa firmante)

VALENCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reciente puesta a la venta de kits solares autoinstalables en balcón por parte del gigante sueco de fabricación y distribución de mobiliario remarca la solidez y proyección de esta industria

El Kit Tornasol by Sunman es el más eficiente y avanzado del mercado hasta la fecha

Un estudio técnico de Tornasol resalta el potencial de España para la generación de energía solar en pisos: tres de cada cuatro balcones con orientación sur son óptimos para la instalación de kits solares

Valencia, 10 de septiembre de 2025 – Un año después de anunciar su alianza estratégica, Sunman, el gigante asiático fabricante de paneles solares flexibles y ultraligeros, vuelve a confiar en Tornasol Energy para distribuir esta vez en exclusiva en toda Europa su nuevo kit solar para balcón, considerado el más avanzado y eficiente del mercado.

Sunman es una empresa tecnológica especializada en el desarrollo de paneles solares de alta eficiencia, flexibles, ultraligeros y sin vidrio, diseñados para ampliar la aplicabilidad de la energía fotovoltaica a superficies y entornos donde los módulos fotovoltaicos tradicionales no son viables. Con más de dos décadas de experiencia y más de 80 patentes que, tras aplicar con éxito al mercado industrial, ahora pone su avanzada tecnología a disposición de los hogares particulares gracias a la comercialización de este panel residencial pensado para pisos.

Con esta colaboración en exclusiva, Tornasol Energy reafirma su condición de empresa referente en el desarrollo de instalaciones de balcón solar en el sur de Europa. Desde hace más de cuatro años, trabaja junto con Sunman en el perfeccionamiento de kits solares de balcón, integrando diseño, eficiencia y facilidad de instalación. Esta experiencia, trabajo conjunto y conocimiento de campo han sido determinantes para que Sunman les seleccione nuevamente como distribuidor exclusivo en la Unión Europea.

Por otro lado, gracias a su alianza estratégica con BigBuy, compañía tecnológica líder en e‑commerce internacional, Tornasol Energy está preparada para llevar este innovador kit solar a los 27 países de la Unión Europea y en 24 idiomas. Esta colaboración potencia la estrategia de distribución paneuropea de Tornasol Energy, que integra diferentes canales y socios para garantizar la máxima capilaridad y cercanía al cliente final.

El nuevo “Kit Tornasol by Sunman” incorpora innovaciones que marcan un antes y un después en el sector entre las que destacan:

Paneles solares flexibles ultraligeros de alta eficiencia tamaño balcón , con estética minimalista y discreta “full black”, totalmente negros por ambos lados pensados para integrarse con armonía en balcones urbanos.

, con estética minimalista y discreta “full black”, totalmente negros por ambos lados pensados para integrarse con armonía en balcones urbanos. Enchufe inteligente especialmente adaptado a exteriores con protección IP44 para monitorización y gestión de la producción solar con opciones de programación e integración avanzadas.

para monitorización y gestión de la producción solar con opciones de programación e integración avanzadas. Dos sistemas de fijación incluidos , cinchas de nylon y acero inoxidable y bridas metálicas plastificadas de seguridad para mayor robustez y tranquilidad del usuario.

, cinchas de nylon y acero inoxidable y bridas metálicas plastificadas de seguridad para mayor robustez y tranquilidad del usuario. Packaging reforzado con madera ultraligera, diseñado para garantizar máxima protección en envíos a cualquier país de la Unión Europea.

“Sabemos que no somos el kit solar más barato del mercado, pero también sabemos que somos el más avanzado y eficiente”, comenta Santiago Vernetta, CEO y co-fundador de Tornasol Energy. “Con estas mejoras, el kit no solo ofrece generación de energía limpia y ahorro en la factura, sino también una experiencia de usuario premium y una instalación sencilla, rápida y segura. Hay muchas copias de baja calidad que no dan buen resultado y lo barato acaba saliendo caro. Nosotros llevamos casi cinco años de expertise en el sector, mejorando nuestro kit directamente con nuestros fabricantes y socios”, añade Vernetta.

“Hemos vuelto a confiar en Tornasol por su innovación, su constante evolución y trabajo con fabricantes y socios. Tienen un gran conocimiento y experiencia en el mercado y nuestro trabajo previo con ellos ha sido formidable”, subraya Lucas Pereiro, Regional Sales Manager de Sunman.

Por otro lado, el lanzamiento del nuevo “Kit Tornasol by Sunman” refuerza el objetivo de Tornasol Energy de democratizar la energía solar y acelerar la transición energética, ofreciendo soluciones innovadoras que combinan un impacto social, económico y medioambiental positivo. “Nuestro objetivo no es solo vender kits solares, sino transformar la forma en que los hogares europeos producen y consumen energía. Este lanzamiento demuestra que la innovación, cuando se combina con una red de socios estratégicos y una visión clara, puede acelerar la transición energética y hacerla accesible para millones de personas. Queremos que cada balcón soleado se convierta en una pequeña central de energía limpia.”, afirma Vicente Alfonso, COO y co-fundador de Tornasol Energy.

Expansión y alcance paneuropeo

En los últimos cinco años, los kits solares de balcón –conocidos como Balkonkraftwerk– han experimentado un crecimiento exponencial en Europa, demostrando que el mercado está en plena expansión. Este ranking muestra que la energía solar de balcón ya no es una tendencia puntual, sino una realidad consolidada en Europa:

Alemania : líder absoluto, con más de 1 millón de sistemas registrados en 2025 y hasta 2 millones en funcionamiento , tras instalar más de 550.000 kits solo en 2023 .

: líder absoluto, con más de y hasta , tras instalar más de . Bélgica y otros países : eliminando barreras regulatorias y generando condiciones favorables para una adopción masiva.

: eliminando barreras regulatorias y generando condiciones favorables para una adopción masiva. España : mercado emergente en rápido crecimiento, siguiendo la estela alemana y con un enorme potencial en viviendas urbanas con balcones soleados.

: mercado emergente en rápido crecimiento, siguiendo la estela alemana y con un enorme potencial en viviendas urbanas con balcones soleados. Italia, Francia y Polonia: adopción creciente, con interés regulador y mediático que sitúa a estos países como los próximos grandes focos de expansión.

La fiebre por los balcones solares en Europa es tan evidente que incluso una gran cadena sueca de fabricación y distribución de mobiliario ha decidido entrar recientemente en este mercado con su propio kit solar de balcón, lanzado inicialmente en Alemania, el país más maduro en este segmento. La entrada de gigantes de consumo en este mercado confirma su solidez y proyección de futuro, y pone en valor el papel de Tornasol Energy como referente europeo especializado en este tipo de soluciones solares.

Un análisis técnico realizado en entornos urbanos españoles indica que tres de cada cuatro balcones con orientación sur son óptimos para instalar kits solares, lo que supone millones de metros cuadrados disponibles para generación fotovoltaica en las fachadas de nuestras ciudades. Tornasol Energy, con sus soluciones seguras, estéticas y fáciles de instalar, está en una posición privilegiada para liderar esta ola de adopción en España y el resto de Europa.

Contacto

Emisor: Tornasol

Contacto: Tornasol

Número de contacto: 611 127 192