Symetrix presenta Cognio: la plataforma de Audio, Vídeo y Control de próxima generación

Con una arquitectura distribuida innovadora y flujos de trabajo de diseño sin cables, Cognio redefine cómo se diseñan, implementan y operan los sistemas AV. Esta se podrá conocer por primera vez en ISE 2026

Symetrix, líder global en soluciones de procesamiento, control y monitoreo AV de alto rendimiento, anunció hoy el lanzamiento de Cognio™, un ecosistema totalmente nuevo de Audio, Vídeo y Control (AVC) basado en software, diseñado para simplificar drásticamente el diseño de sistemas, acelerar la implementación y ofrecer experiencias AV más flexibles y escalables. Cognio hará su debut público oficial en Integrated Systems Europe (ISE) 2026 en Barcelona, donde los asistentes podrán experimentar un enfoque completamente nuevo para implementar soluciones de Audio, Vídeo y Control en el stand de Symetrix (5M390).



Cognio representa un replanteamiento fundamental de cómo se construyen los sistemas AV, combinando inteligencia distribuida con control sin código en una sola plataforma potenciada por DesignOps, el software patentado que sustenta la plataforma de hardware y software de próxima generación. Al conectar sin problemas su aplicación de software modernizada con un enfoque distribuido en dispositivos inteligentes, Cognio unifica el diseño, la configuración, la puesta en marcha, el control y la operación continua en flujos de trabajo unificados y optimizados, donde un solo dispositivo puede alimentar múltiples espacios, o múltiples dispositivos pueden soportar un solo espacio, permitiendo que los sistemas escalen de manera natural a través de salas, edificios o campus completos.



En lugar de comenzar con hardware fijo, Cognio permite a los profesionales AV diseñar flujos de trabajo basados en salas, zonas y flujos de señal, para luego añadir el hardware, ofreciendo una flexibilidad y escalabilidad sin precedentes en el diseño AV. La verdadera emulación pre-hardware permite a los diseñadores realizar comprobaciones de línea AV antes de la instalación, confirmando que las señales de audio y vídeo estén presentes y funcionen correctamente desde su escritorio, antes de pisar el sitio, ahorrando tiempo y dinero al equipo.



"Los flujos de trabajo de diseño AV tradicionales comienzan seleccionando hardware y luego forzando que el sistema se ajuste. Cognio invierte ese modelo, permitiendo un cambio de la planificación dependiente de dispositivos al diseño centrado en la solución", dijo Mark Graham, CEO de Symetrix. "Cognio elimina la complejidad y las limitaciones artificiales del proceso creativo y permite que consultores e integradores se concentren en entregar la experiencia adecuada para el espacio".



Cognio es el resultado de más de cuatro años de diseño y desarrollo dedicados, moldeados por la retroalimentación extensa de consultores e integradores a nivel mundial. Al simplificar los procesos en una sola plataforma, Cognio reduce drásticamente la complejidad mientras ofrece mejores resultados para integradores, consultores y usuarios finales.



Un flujo de trabajo sin cables que elimina el enrutamiento manual

En el núcleo de Cognio se encuentra un enfoque de diseño sin cables patentado para los flujos de trabajo potenciado por el software DesignOps, utilizando un lienzo tipo hoja de cálculo para creatividad ilimitada. Los diseñadores colocan módulos de procesamiento en secuencia en lugar de dibujar manualmente los caminos de señal; Cognio los conecta automáticamente y mantiene la lógica de enrutamiento detrás de escena. Agregar, eliminar o reorganizar módulos hace que el flujo de señal se adapte instantáneamente, eliminando el desorden visual, reduciendo errores y disminuyendo significativamente el tiempo de diseño. El resultado es una forma más clara, rápida e intuitiva de construir incluso los sistemas más complejos.



Con un enfoque completamente reimaginado del diseño de sistemas, Cognio elimina tareas repetitivas, permite la reutilización en todos los niveles y proporciona emulación offline, de manera que los usuarios pueden diseñar, validar e implementar sistemas en tiempo récord sin sacrificar la calidad.



Distribuido por diseño: procesamiento y control en todas partes

Cognio se construye sobre una arquitectura distribuida en la que cada dispositivo conectado comparte una base común de firmware. Esto permite que el procesamiento de señales, audio AVoIP Dante, control y acceso basado en web existan en todo el sistema, no solo en un procesador centralizado.



Este enfoque permite a los integradores desplegar exactamente la capacidad necesaria donde se requiere, expandir sistemas de forma incremental y bajo demanda, y diseñar arquitecturas resilientes que se adaptan a medida que los proyectos crecen o cambian. Aprovechando la arquitectura basada en software, los usuarios obtienen sistemas potentes que escalan eficientemente y cuestan menos que las soluciones tradicionales centradas en hardware.



Emulación de audio antes de la instalación de hardware

Una de las capacidades más potentes de Cognio es la verdadera emulación del sistema antes del hardware. El firmware de Cognio se ejecuta directamente en el ordenador con DesignOps, generando audio digital real a través del diseño para que los indicadores se muevan, los caminos de señal puedan validarse y los problemas identificarse temprano. Los diseñadores pueden ver cómo se comportará un sistema mucho antes de instalar cualquier hardware, reduciendo el tiempo de puesta en marcha in situ y acelerando la implementación exitosa.



Diseño de interfaces de control intuitivas y elegantes, sin necesidad de código

Cognio ofrece un potente creador de interfaces de control sin código que permite a los profesionales AV crear experiencias de usuario visualmente atractivas sin herramientas gráficas externas ni programación personalizada. Los elementos de interfaz basados en vectores escalan correctamente en todos los dispositivos, mientras que un sistema de temas incorporado permite a los integradores aplicar branding, colores y estilos instantáneamente y reutilizarlos en proyectos, clientes o mercados verticales. Con herramientas de diseño intuitivas que cualquiera puede usar, Cognio facilita más que nunca la creación de interfaces de control atractivas que los clientes apreciarán.



De diseño a operación, todo en una sola plataforma

Cognio unifica todo el ciclo de vida AV con modos para diseño y operación, y cambio dinámico entre ambos:



• Modo de diseño para construir y editar sistemas con rapidez y claridad.



• Modo de operación para monitoreo en tiempo real, registro y diagnóstico en todo el sitio.



• Cambio sin interrupciones entre modos para solucionar problemas, ajustar y verificar cambios al instante.

