Temu se alía con Recyclia en España para apoyar a los vendedores en responsabilidad ampliada del productor

Temu y Recyclia - Temu y Recyclia

(Información remitida por la empresa firmante)

El objetivo de este acuerdo es ayudar a los vendedores de su plataforma a gestionar sus obligaciones medioambientales y facilitar a los consumidores el acceso a puntos oficiales de recogida y reciclaje de aparatos electrónicos, pilas y baterías

Madrid, 26 de octubre de 2026.- Temu ha firmado un acuerdo con Recyclia, la entidad que administra los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), Ecoasimelec y Ecopilas. El acuerdo tiene como objetivo ayudar a los vendedores del marketplace a cumplir con las obligaciones medioambientales relativas a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como a las pilas y baterías.



La colaboración ayudará a los vendedores de Temu a cumplir con sus obligaciones de registro, presentación de informes y pago de las tasas de gestión medioambiental, de conformidad con la normativa española y europea. Además, los consumidores podrán acceder a puntos oficiales de recogida para reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y baterías, adquiridos en Temu, contribuyendo a su correcta recogida y reciclaje al final de su vida útil.



"Estamos encantados de colaborar con Temu para ayudar a sus vendedores a cumplir con sus responsabilidades medioambientales en España", afirmó el equipo de Recyclia. "Esta colaboración representa un hito importante en la forma en que los marketplaces pueden apoyar a sus vendedores en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias. También refuerza la integración del comercio electrónico en los sistemas de recogida y reciclaje ya establecidos en España".



Como parte de sus esfuerzos más amplios de cumplimiento normativo en Europa, Temu ha establecido colaboraciones con más de 60 sistemas autorizados de responsabilidad ampliada del productor, que abarcan categorías como envases, pilas y baterías, y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Estas colaboraciones ayudan a los vendedores a cumplir con sus obligaciones de responsabilidad ampliada del productor y apoyan los sistemas locales de recogida y reciclaje en toda Europa.



"Esta colaboración con Recyclia permite a los vendedores de Temu cumplir más fácilmente con sus obligaciones de responsabilidad ampliada del productor conforme a la normativa española y europea", afirmó un portavoz de Temu. "Proporcionamos a nuestros vendedores orientación práctica y recursos que facilitan el cumplimiento normativo, al tiempo que seguimos reforzando nuestra colaboración con las partes interesadas locales en toda Europa".



Temu entró en el mercado español en 2023 y abrió su marketplace a vendedores europeos en 2024. En 2025, fue reconocida como "Mejor E-Commerce del Año" en los eAwards y recibió el Premio de Oro en la categoría "Marketplace Revelación" en los Marketplaces Awards, consolidando su creciente aceptación entre los consumidores españoles.

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