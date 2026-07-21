TerraMaster ofrece hasta un 25% de descuento en NAS y DAS seleccionados para los viajes de verano

Summer Sale - TerraMaster

(Información remitida por la empresa firmante)

Shenzhen, China, 21 de TerraMaster, innovador líder mundial en soluciones de almacenamiento, ha anunciado hoy su promoción limitada de verano 2026, vigente desde ahora hasta el 31 de julio. La oferta está diseñada para ayudar a los usuarios a capturar y conservar sin esfuerzo sus recuerdos de vacaciones. Se incluyen múltiples productos NAS y DAS, con descuentos que van del 20 % al 25 %

Los productos promocionados abarcan una amplia gama de casos de uso para usuarios domésticos, creadores independientes y pequeñas empresas. Los modelos NAS admiten copias de seguridad remotas automáticas desde el teléfono, lo que permite cargar y asegurar al instante el material de viaje, solucionando el problema común de quedarse sin espacio en el móvil. Los productos DAS de conexión directa ofrecen una verdadera simplicidad plug-and-play sin configuración complicada.



Usuarios particulares y familiares: F2‑425 (20 % de descuento)

Un NAS de nivel básico con 2 bahías, procesador Intel quad-core y puerto de red 2.5GbE. Ideal para el almacenamiento de datos personales y familiares y el entretenimiento en el hogar. Precio promocional: 255.99 €.



Entusiastas de la fotografía / creadores domésticos: F2‑425 Plus y F4‑425 Plus (20 % de descuento)

Equipados con procesadores Intel quad-core (N95), puertos duales 5GbE y 3 ranuras M.2 SSD. Admiten decodificación 4K por hardware y gestión flexible de matrices TRAID. Precios promocionales: 397.49 € y 503.99 €. respectivamente.



Creadores a tiempo completo y editores profesionales: F4‑425 Pro (20 % de descuento)

Un NAS insignia de alto rendimiento con 4 bahías, impulsado por un procesador Intel de 8 núcleos (N305), puertos duales 5GbE y almacenamiento híbrido HDD + M.2 SSD. Admite decodificación 4K/8K por hardware y gestión flexible de matrices T‑RAID, perfecto para la edición de vídeo multipista en tiempo real. Precio promocional: 591.99 €.



NAS todo‑flash: F4 SSD y F8 SSD Plus (20 % de descuento)

Unidades NAS todo‑flash de 4 y 8 bahías con puertos de alta velocidad 5GbE y 10GbE respectivamente. Admiten Docker, virtualización, instantáneas y múltiples opciones de copia de seguridad. El ruido de funcionamiento es inferior a 19 dB, ofreciendo un alto rendimiento con un funcionamiento silencioso. Precios promocionales: €479.98 y 664.99 €.



DAS todo‑flash: D1 SSD, D1 SSD Plus y D1 SSD Pro (25 % / 20 % / 20 % de descuento)

Estos modelos de 10 Gbps (D1 SSD), 40 Gbps (D1 SSD Plus) y 80 Gbps (D1 SSD Pro) forman la gama completa de DAS todo‑flash de TerraMaster. Todos cuentan con construcción en aluminio de calidad aeroespacial, con resistencia al agua, al polvo y a la compresión de 1,2 toneladas. Están diseñados para copias de seguridad rápidas diarias, edición de vídeo profesional y flujos de trabajo creativos de gama alta, ofreciendo un rendimiento desde 1020 MB/s hasta 7061 MB/s. Admiten interfaces USB4 y Thunderbolt 5. Precios promocionales: D1 SSD: 32.24 €, D1 SSD Plus: 83.99 €, D1 SSD Pro: 215.99 €.



También disponible en otros canales oficiales: Official Store



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Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional especializada en soluciones de almacenamiento innovadoras para usuarios domésticos, empresariales y corporativos. Centrados en el rendimiento, la fiabilidad y la experiencia del usuario, ofrecemos productos NAS y DAS de vanguardia para satisfacer una amplia variedad de requisitos de almacenamiento.







Contacto

Nombre contacto: Mike Yang

Descripción contacto: TerraMaster System Co., Ltd.

Teléfono de contacto: +86 755 81798272





Imágenes

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Pie de foto: Summer Sale

Autor: TerraMaster